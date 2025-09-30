International

Marea Britanie trimite tehnologie antidronă în Danemarca

Marea Britanie trimite tehnologie antidronă în DanemarcaPolitie aeroport Copenhaga / sursa video Captură YouTube
Marea Britanie a decis să trimită echipamente antidrone specializate în Danemarca. Măsura vine ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor asupra aeroporturilor daneze, care au provocat perturbări și îngrijorări la nivel guvernamental și militar, potrivit Politico.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a confirmat public această decizie într-un interviu acordat în cadrul conferinței Partidului Laburist.

Healey: Amenințarea reprezentată de drone nu mai poate fi ignorată

Potrivit declarațiilor lui Healey, amenințarea reprezentată de drone nu mai poate fi ignorată.

„Nimeni nu ar trebui să aibă îndoieli că ne confruntăm cu un nivel de activitate hibridă și agresiune care ne testează, pe noi și pe alte țări”, a spus oficialul britanic.

Guvernul danez a investigat situația și a concluzionat că zborurile suspecte deasupra aeroporturilor din țară au fost realizate de un „actor profesionist”.

Deși nu există dovezi directe privind implicarea Rusiei, frecvența și modul de operare au ridicat semne de întrebare asupra scopului acestor acțiuni.

Doar într-o săptămână, două dintre cele mai importante aeroporturi din Danemarca au fost afectate, iar trei unități regionale mai mici au raportat activități similare.

Aeroporturile Aalborg și Billund, închise temporar

Un incident grav a avut loc pe aeroportul Aalborg, unde pista a fost închisă mai multe ore după ce martorii au observat lumini verzi în aer.

La scurt timp, și aeroportul Billund a fost forțat să suspende temporar operațiunile. Aceste întreruperi au generat nu doar pierderi financiare, ci și neliniște în rândul pasagerilor și personalului.

Drone

Sursa foto: point.md

Decizia Londrei de a trimite tehnologie antidronă este percepută ca un sprijin rapid și pragmatic pentru autoritățile daneze.

Healey a subliniat în interviu că guvernul condus de Keir Starmer își menține ferm angajamentele de securitate în Europa:

„Ne opunem lui Putin. Îi vedeți pe alții, precum Nigel Farage și partidul său, care par să-l privească cu admirație. Există ceva profund suspect în această atitudine.”

Healey: Statele Unite rămân complet dedicate NATO

Problema dronelor are implicații dincolo de granițele Danemarcei. Astfel de incidente sunt privite ca posibile forme de testare a vulnerabilităților, parte din așa-numitele „operațiuni în zona gri”, unde agresorul rămâne neidentificat, dar efectele destabilizatoare sunt evidente.

„Statele Unite rămân complet dedicate NATO”, a transmis Healey, amintind că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut Europei să-și intensifice eforturile, dar a garantat continuitatea sprijinului american.

Specialiștii atrag atenția că proliferarea dronelor ieftine și dificil de detectat reprezintă o provocare majoră pentru securitatea aeriană.

În contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice, tehnologia antidronă devine un instrument strategic, menit să protejeze infrastructuri critice și să asigure continuitatea transporturilor aeriene.

Decizia Marii Britanii de a sprijini Danemarca confirmă solidaritatea aliată și marchează o etapă în redefinirea strategiilor de apărare pe continent.

Următoarele luni vor arăta dacă tehnologia antidronă poate preveni noi incidente și dacă statele europene vor adopta măsuri similare la nivel regional.

