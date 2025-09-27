Identitatea digitală devine obligatorie. Românii care lucrează în Marea Britanie, obligați să o dețină
- Emma Cristescu
- 27 septembrie 2025, 21:15
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a atras atenția asupra unei schimbări majore în modul în care cetățenii vor fi identificați și controlați digital în Uniunea Europeană și în Marea Britanie.
„Premierul Marii Britanii a anunțat recent că, fără identitate digitală, nimeni nu va mai putea lucra legal în Marea Britanie. Măsura va fi luată în mandatul actual al parlamentului britanic”, a spus Piperea, subliniind impactul pe care acest sistem îl va avea asupra dreptului la muncă și asupra libertății individuale.
Ce spune Piperea
Europarlamentarul consideră că ceea ce a început ca un pașaport de vaccinare temporar riscă să devină o formă permanentă de control.
„Cine a crezut că pașaportul de vaccinare este ceva temporar, imperativ necesar pentru trecerea prin pandemie, a fost un naiv. Am avertizat din timp asupra riscului de eternizare și de picaj în totalitarism, asumând injurii, ură și etichete injuste... Ignoranța este, într-adevăr, putere.”
El avertizează că Uniunea Europeană va extinde aceste măsuri la un nivel mult mai amplu decât Marea Britanie. „Portofelul digital va conține nu numai starea civilă, ci și starea vaccinală, istoricul medical, contul bancar, incidentele de plată, amenzile, înjurăturile în templul științei și al corectitudinii politice, istoricul electoral, proprietățile imobiliare, locuința etc.”, a explicat europarlamentarul.
A comparat măsurile cu sistemul din China
El a comparat aceste măsuri cu sistemul de credit social din China, criticând modul în care astfel de mecanisme de control sunt implementate în UE.
„Totalitarismul digital chinezesc (creditul social, ratingul social) este importat în UE nu cu zâmbetul pe buze, ci cu încrâncenarea unor dictatori făcuți la apelul bocancilor, unii care îți acoperă prin războiul permanent incompetența și furturile.”
Piperea, avertisment pentru românii din UK
Piperea a mai avertizat că România a trecut deja la implementarea cărților de identitate digitale, eliminând complet forma clasică.
„România chiar s-a grăbit în raport de acest proiect distopic al UE: nu se mai pot emite cărți de identitate clasice cu care să poți circula și în țară și în străinătate. S-a trecut direct la ‘buletinul’ digital. E mai rău ca în cazul certificatului verde de vaccinare. Libertatea de deplasare în UE? Ce, nu ați înțeles că, de fapt, libertatea este sclavie?”
Europarlamentarul a transmis un mesaj pe Facebook pentru românii care lucrează în Marea Britanie: „PS Atenționare pentru românii care lucrează în UK: vi se aplică și vouă obligația de a vă identifica digital ca să puteți munci sau studia în UK.”
Piperea atrage atenția asupra pericolului pe care îl consideră real: extinderea tehnologiei digitale ca instrument de control asupra cetățenilor, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o formă modernă de totalitarism mascat.
1 comentarii
Lagar?
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.