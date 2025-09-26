Românii din Marea Britanie, afectați de introducerea unui card digital pentru combaterea imigrației ilegale

Românii care lucrează în Marea Britanie vor fi nevoiți să dețină un card digital, introdus ca parte a unui plan amplu pentru combaterea imigrației ilegale. Premierul Keir Starmer a subliniat că această măsură are ca scop protejarea economiei și asigurarea securității cetățenilor, potrivit The Independent.

La Summitul Global Progress Action de la Londra, Keir Starmer a declarat că „pentru prea mulți ani a fost prea ușor ca oamenii să vină aici, să se strecoare în economia subterană și să rămână ilegal în țară”.

Cardul digital va fi necesar pentru a dovedi dreptul de muncă legală în Marea Britanie, iar angajatorii vor efectua verificări electronice ale statutului angajaților.

Inițiativa cardului digital a generat critici din partea unor organizații pentru drepturile civile. Liberty, Article 19 și Runnymede Trust au avertizat că introducerea unui ID digital obligatoriu ar putea modifica „echilibrul puterii către stat, cu posibile implicații asupra securității, drepturilor și libertăților individuale”.

Criticii mai notează că măsura ar putea determina migranții neautorizați să rămână „mai adânc în umbră”, crescând riscul de exploatare și muncă precară. Rebecca Vincent, director interimar al Big Brother Watch, a atras atenția asupra potențialelor efecte negative asupra confidențialității și egalității.

În ciuda criticilor, inițiativa se bucură de sprijin politic. Lord Blunkett, fost ministru de interne, a afirmat că „este momentul potrivit” pentru implementarea unui astfel de sistem, subliniind că acesta ar putea contribui la protejarea cetățenilor împotriva exploatării criminale și la prevenirea fraudei.

Implementarea unui card digital în Marea Britanie se inspiră în mare parte din exemplul Estoniei, care utilizează un sistem similar de identificare digitală obligatorie pentru cetățeni. Estonia este considerată un lider internațional în acest domeniu și a servit frecvent drept model în discuțiile despre tehnologia digitală la scară largă.