Schimbare de trend. Imigrația depășește emigrația în România

România trece printr-o schimbare importantă în ceea ce privește migrația, numărul celor care se stabilesc în țară depășindu-l pe cel al plecărilor pentru al treilea an consecutiv. „În perioada 2022–2024, România a înregistrat aproape 200.000 de locuitori în plus datorită imigrației”, arată Monitorul Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert, pe baza datelor oficiale.

Pentru al treilea an la rând, România înregistrează un sold migrator pozitiv, ceea ce înseamnă că mai multe persoane aleg să se stabilească aici decât să plece. Această tendință marchează o schimbare de perspectivă, România fiind tot mai puțin o țară de emigrație și devenind, treptat, un spațiu de imigrație.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, bilanțul migrației arată o creștere semnificativă a populației datorată acestui fenomen. În 2022 au fost aproape 97.114 persoane în plus, în 2023 s-au înregistrat 66.065, iar în 2024 alte 36.200, confirmând astfel o tendință constantă de consolidare a numărului de locuitori prin imigrație.

Datele arată că fenomenul imigrației nu este alcătuit doar din cetățeni străini, ci și din români care aleg să se întoarcă acasă. În 2023, aproape două treimi dintre imigranții de lungă durată – adică 217,5 mii din totalul de 324 de mii – erau români reveniți în țară, potrivit Eurostat. Această tendință sugerează o schimbare de comportament în rândul diasporei, tot mai mulți alegând să revină și să își refacă viața în România.

În ceea ce privește cetățenii străini care s-au stabilit în România în același an, numărul lor a depășit 106 mii de persoane. Cei mai numeroși au provenit din state precum Nepal, Sri Lanka, Turcia, India, Republica Moldova și Bangladesh. Această diversitate reflectă interesul tot mai mare al muncitorilor străini pentru piața locală, unde cererea de forță de muncă rămâne ridicată în mai multe domenii economice.

Statisticile privind emigrația din România arată că nu doar cetățenii români aleg să părăsească țara, ci și persoane de alte naționalități. În 2023 au fost înregistrați 239.000 de emigranți, dintre care doar 150.000 aveau cetățenie română, reprezentând aproximativ 63% din total. Aceasta demonstrează că România funcționează și ca un punct de tranzit pentru alte comunități.

Restul celor care au plecat au fost cetățeni străini stabiliți anterior aici, provenind din țări precum Nepal, Turcia, Sri Lanka, Republica Moldova sau India. Cifrele indică prezența unor grupuri numeroase: peste 11.000 de nepalezi, aproape 11.000 de turci și peste 8.000 de srilankezi au ales să emigreze din România. Aceste date subliniază dinamica migrațională complexă, în care țara este atât destinație, cât și punct de plecare pentru diverse naționalități.