România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților

România, considerată o țară „parțial favorabilă" integrării imigranților
Din cuprinsul articolului

România este considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților, potrivit raportului MIPEX 2025 (Migrant Integration Policy Index), publicat joi la Bruxelles. Scorul general obținut este de 52 de puncte din 100, ușor sub media Uniunii Europene, care se situează la 54 de puncte.

O ușoară îmbunătățire în România

Raportul evidențiază o ușoară îmbunătățire față de ediția anterioară, România urcând de la 49 la 52 de puncte. Printre aspectele pozitive se numără programele de formare a cadrelor didactice pentru diversitate, extinderea măsurilor de acțiune în combaterea discriminării și reducerea cerințelor administrative pentru accesul la servicii medicale.

Raportul arată că imigranții din România se confruntă cu un echilibru fragil între oportunități și obstacole de integrare. Cele mai bune rezultate apar la capitolele combaterea discriminării, cu 96 de puncte din 100, și reunificarea familiei, cu 67 de puncte, ambele considerate „favorabile”.

La „parțial favorabil” se află sănătatea, cu 54 de puncte din 100, educația, cu 50 de puncte din 100 și mobilitatea pe piața muncii, cu 46/100.

Raportul subliniază însă și punctele slabe. Participarea politică a migranților este aproape inexistentă, cu 5 puncte, iar accesul la cetățenie este apreciat ca „mai degrabă nefavorabil”, cu un scor de 38 din 100.

„Imigranții se confruntă cu tot atâtea obstacole cât și oportunități de integrare socială în România”, se arată în raport.

Media Uniunii Europene

Ediția din acest an a MIPEX a indicat o stagnare a politicilor de integrare la nivel european. Media Uniunii Europene este de 54 de puncte din 100, însă diferențele dintre state sunt mari: țările membre mai vechi au o medie de 63 de puncte, în timp ce țările care au aderat după 2004 ating doar 44 de puncte.

Suedia, Finlanda și Portugalia se situează pe primele locuri la integrarea migranților, în timp ce statele din Europa Centrală și de Est rămân mult în urmă, se arată în raport.

Concluzia raportului

Experții MIPEX au atras atenția că „înăsprirea regulilor privind cetățenia și reunificarea familiei riscă să plaseze oamenii într-o incertitudine prelungită, subminând eforturile de integrare pe termen lung”.

„Dacă Europa dorește societăți coezive și pregătite pentru viitor, investițiile în educație, rezidență sigură și incluziune democratică nu pot fi amânate”, este concluzia raportului.

