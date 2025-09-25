Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică la liceu

Dan Negru a povestit pe rețelele de socializare că fiica lui a rămas fără profesoară de matematică, deși învață la unul dintre cele mai bune licee de stat din București. „Fiica-mea n-are profesoară de matematică la unul dintre cele mai bune licee de stat din București – profa și-a dat demisia. Sunt 300 de posturi didactice neocupate doar în Capitală” a scris prezentatorul pe Facebook.

Deficitul de profesori afectează puternic elevii, iar consecințele se resimt în multe unități de învățământ. În școlile din București, părinții reclamă tot mai des că materia nu poate fi predată corespunzător și că lipsurile din sistem compromit calitatea educației.

„Același lucru și la liceul băiatului meu…nu au avut prof de mate și de fizică, la profil real!! Au găsit o doamnă pensionară pentru fizica….si la matematică a sosit o doamnă ce nu are metode de predare, nu interacționează cu copiii și materia nu va fi deloc studiată în acest fel!” a comentat o mămică la postarea realizatorului TV.

Dan Negru a comentat afirmațiile unui jurnalist care a declarat public că profesorii ar merita tăieri de salarii din cauza rezultatelor slabe. Prezentatorul a scris pe Facebook: „Ieri, la TV, un analist-jurnalist spunea că tăierea salariilor profesorilor e „binemeritată” raportat la performanța lor. Din curiozitate, m-am uitat azi-dimineață pe audiența lui: praf!... Dragă colega, de 25 de ani primul lucru pe care-l fac dimineața este să mă uit pe audiențele TV. Te uiți și tu?”.

„Iartă-mi mândria, dar sunt printre puținii care știu cu ce se mănâncă audiența TV. Caută pe Google „regele audiențelor” și o să-ți apară moaca mea. Pentru că am făcut audiențe uriașe – nu doar cu un singur format, nu doar la o singură televiziune, nu doar într-un singur deceniu și nu doar într-o singură țară (show-urile mele au făcut recorduri istorice de audiență în Moldova)”, a adăugat acesta.

Acesta a subliniat că în televiziune singurul criteriu real de evaluare rămâne audiența și că experiența acumulată în peste două decenii îi dă dreptul să facă astfel de comparații.

„Așa că lăsați profesorii în pace. Nu mă provocați să vorbesc despre cât încasați și cât produceți în funcție de audiențe. La fel și cu „site-urile” cu pupincuriști bine plătiți și cu ciuciu vizualizări. Și încă ceva: lipsesc 300 de dascăli în București, dar avem 465 de parlamentari! Prea mulți dacă se respecta referendumul din 2009. Ăla în care se cerea cel mult 300 de parlamentari. Minus la școală, plus la politică!” a mai adăugat Dan Negru.