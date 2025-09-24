Actualitate Exclusiv

Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău

Comentează știrea
Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive ChișinăuHorațiu Potra. Sursa: INQUAM - INSTANT - HORATIU POTRA
Din cuprinsul articolului

Ziua de miercuri a fost una cu mari așteptări și temeri în politica românească, dar totul s-a amânat: și decizia pe pensiile speciale, și cele pe alte măsuri fiscale, și demiterea ministrei Mediului, până și demisia lui Bolojan.

Prinderea lui Potra și amânările de la CCR, pe evz.ro

Totuși, știrea zilei rămâne prinderea, în Dubai, a antreprenorului în securitate Horațiu Potra, un aliat cheie al fostului candidat la președinție Călin Georgescu, alături de care apare într-un dosar în care este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Curtea Constituțională a României a amânat decizia cu privire la pensiile magistraților pentru 8 octombrie, alături de cele pe măsurile fiscale. Singura sesizare respinsă de CCR a fost cea cu privire la ANCOM, ASF și ANRE, unde se va tăia puțin din salarii.

Iar președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu este de acord cu ideea că premierul Ilie Bolojan ar trebui să părăsească funcția. De asemenea, tot Grindeanu a decis ca partidul său să nu voteze moțiunea AUR contra ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO

Arestări și condamnări la Chișinău. Udrea și Cocoș, printre vedetele zilei

A fost o zi plină și la Chișinău, cu câteva zile înainte de alegerile cruciale pentru parlamentul național. Procurorii au cerut arestarea a 12 suspecți instruiți în Serbia pentru destabilizare în Republica Moldova, iar Leonea Vaca, „cu drag de la Ilan Şor”, ajunge la puşcărie în dosarul legat de finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”.

Elena Udrea și-a continuat mărturisirile și dezvăluirile, inclusiv despre fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Dar a povestit și ce au întrebat-o agenții FBI pe când era în Costa Rica.

Și, dacă vorbim de Udrea, nu putem trece peste știrea cu fostul ei soț, Dorin Cocoș, care a mers cu scandal la vila lui „Stelu” (Gheorghe Stelian), pentru a striga: Borfașule, dă, bă, banii!

Un alt scandal al zilei este cel legat de chirurgul Sorin Ianceu, supraviețuitor al tragediei din Apuseni, anchetat acum pentru o intervenție estetică nereușită.

Evz.ro vă spune cât vor costa cartofii

Dincolo de politică, farfuriile românilor sună tot mai tare a gol. Agricultorii nu vor să-și vândă mai ieftin cartofii, așa că și mâncarea săracului e pe cale să ajungă un lux pe care doar unii și-l permit.

Evz.ro are un material util pentru milioane de români despre documentele care salvează tranzacțiile imobiliare și care sunt, oficial, gratuite pentru toți, dar blocate de lenea primarilor.

În sport, FCSB are meci european, iar cu această ocazie am aflat și culisele drepturilor de difuzare ale meciurilor de top.

În fine, pe plan extern, pe lângă iureșul declanșat de declarațiile lui Trump despre Rusia și Ucraina, Evz.ro a prezentat și ciudata încercare de sinucidere a lui Ryan Roth, cel care a vrut să-l asasineze pe actualul președinte american, imediat ce a aflat că a fost găsit vinovat de juriul din Florida.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial
19:08 - SUA va moderniza tancurile Abrams pentru România cu o investiție de 277 milioane de dolari

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale