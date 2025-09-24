Evz.ro: Cât vor costa cartofii după amânarea CCR și prinderea lui Potra. Arestări masive Chișinău

Ziua de miercuri a fost una cu mari așteptări și temeri în politica românească, dar totul s-a amânat: și decizia pe pensiile speciale, și cele pe alte măsuri fiscale, și demiterea ministrei Mediului, până și demisia lui Bolojan.

Totuși, știrea zilei rămâne prinderea, în Dubai, a antreprenorului în securitate Horațiu Potra, un aliat cheie al fostului candidat la președinție Călin Georgescu, alături de care apare într-un dosar în care este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Curtea Constituțională a României a amânat decizia cu privire la pensiile magistraților pentru 8 octombrie, alături de cele pe măsurile fiscale. Singura sesizare respinsă de CCR a fost cea cu privire la ANCOM, ASF și ANRE, unde se va tăia puțin din salarii.

Iar președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că nu este de acord cu ideea că premierul Ilie Bolojan ar trebui să părăsească funcția. De asemenea, tot Grindeanu a decis ca partidul său să nu voteze moțiunea AUR contra ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

A fost o zi plină și la Chișinău, cu câteva zile înainte de alegerile cruciale pentru parlamentul național. Procurorii au cerut arestarea a 12 suspecți instruiți în Serbia pentru destabilizare în Republica Moldova, iar Leonea Vaca, „cu drag de la Ilan Şor”, ajunge la puşcărie în dosarul legat de finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”.

Elena Udrea și-a continuat mărturisirile și dezvăluirile, inclusiv despre fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Dar a povestit și ce au întrebat-o agenții FBI pe când era în Costa Rica.

Și, dacă vorbim de Udrea, nu putem trece peste știrea cu fostul ei soț, Dorin Cocoș, care a mers cu scandal la vila lui „Stelu” (Gheorghe Stelian), pentru a striga: Borfașule, dă, bă, banii!

Un alt scandal al zilei este cel legat de chirurgul Sorin Ianceu, supraviețuitor al tragediei din Apuseni, anchetat acum pentru o intervenție estetică nereușită.

Dincolo de politică, farfuriile românilor sună tot mai tare a gol. Agricultorii nu vor să-și vândă mai ieftin cartofii, așa că și mâncarea săracului e pe cale să ajungă un lux pe care doar unii și-l permit.

Evz.ro are un material util pentru milioane de români despre documentele care salvează tranzacțiile imobiliare și care sunt, oficial, gratuite pentru toți, dar blocate de lenea primarilor.

În sport, FCSB are meci european, iar cu această ocazie am aflat și culisele drepturilor de difuzare ale meciurilor de top.

În fine, pe plan extern, pe lângă iureșul declanșat de declarațiile lui Trump despre Rusia și Ucraina, Evz.ro a prezentat și ciudata încercare de sinucidere a lui Ryan Roth, cel care a vrut să-l asasineze pe actualul președinte american, imediat ce a aflat că a fost găsit vinovat de juriul din Florida.