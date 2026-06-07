Președintele Donald Trump a încheiat brusc, duminică, în Wisconsin, un interviu tensionat acordat gazdei emisiunii „Meet the Press”, Kristen Welker, după ce aceasta i-a contestat în repetate rânduri afirmațiile despre frauda electorală, numărarea voturilor în California și propunerea sa de fond „anti-înarmare”.

Trump a întrerupt interviul după ce a acuzat NBC, ABC, CBS și CNN că sunt „escrocherii” în timpul unui schimb dur de replici pe marginea afirmațiilor sale despre alegerile din SUA.

„Sunteți o rețea unilaterală și necinstită”, i-a spus Trump lui Welker. „Îmi pare rău. Hai să încheiem, pentru că m-am săturat. Mulțumesc, draga mea. Distracție plăcută.”

Schimbul de replici a escaladat în ultima parte a conversației, când Kristen Welker l-a presat pe Trump cu privire la un fond propus de 1,8 miliarde de dolari, menit să despăgubească persoanele care au spus că au fost vizate de ceea ce el numește „persecuția” din partea administrației fostului președinte Joe Biden.

Kristen Welker l-a întrebat pe Trump dacă renunță la fond după ce procurorul general interimar, Todd Blanche, a declarat că administrația nu va continua cu acesta.

„Ca să fie foarte clar, renunțați complet la fond, așa cum a spus procurorul general interimar, Todd Blanche, sau căutați o altă cale pentru a reînvia fondul?”, a întrebat Welker.

Trump și-a apărat propunerea și a spus că oficialii din administrația Biden au prejudiciat anumite persoane.

„Oamenii au fost atât de grav afectați de nebunii de stânga radicală care au lucrat pentru administrația Biden și pentru Somnorosul Joe”, a spus Trump.

„Sunt ticăloși. Sunt violenți cu ceea ce le-au făcut oamenilor. Și, bineînțeles, m-au atacat pe mine mai mult decât pe oricine altcineva.”

Kristen Welker a insistat întrebându-l pe Trump dacă mai dorește să reînvie propunerea. „Deci, căutați o modalitate de a o reînvia?”, a întrebat Welker.

Trump a spus că susține personal ideea, dar a spus că ar avea nevoie de aprobare.

„Dacă ar fi după mine, le-aș plăti banii pe care îi merită”, a spus Trump. „Așadar, eu, personal, cred că fondul este o idee grozavă, la fel și mulți alți Republicani. Trebuie să fie aprobat.”

Ulterior, Trump și-a extins remarcile, acuzând presa și oficialii lui Biden că distrug viețile oamenilor.

„Îmi place ideea, pentru că oameni ca tine, presa falsă și murdară, presa coruptă, oameni ca Biden, el nu este suficient de inteligent să știe ce se întâmplă, dar oamenii care l-au înconjurat, care i-au înconjurat frumosul pupitru din Biroul Oval, ceea ce au făcut vieților oamenilor, au distrus oameni”, a spus Trump.

Welker a spus că Trump nu are dovezi. „Ca să fie foarte clar, nu există nicio dovadă a ceea ce spuneți”, a declarat Welker.

Trump a respins însă această afirmație a gazdei sale. „Există o mulțime de dovezi”, a spus Trump. „Ascultați-mă. Există dovezi extraordinare. Nu există decât dovezi.”

Trump și-a repetat apoi afirmația că alegerile din 2020 au fost trucate și a făcut legătura cu numărarea voturilor în curs din California.

„Alegerile au fost trucate”, a spus Trump. „Au fost alegeri murdare. Și se întâmplă din nou chiar acum în California.”

Trump a subliniat ritmul numărării voturilor din California, care durează de peste o lună pentru a certifica alegerile statale.

„Tot ce trebuie să fac este să mă uit”, a spus Trump. „Sunt corupți la fel cum sunteți și voi corupți, presa este coruptă. Și Meet the Press este coruptă.”

„Alegerile voastre sunt corupte, și voi sunteți corupti, iar «Meet the Press» este corupt. Și la fel sunt ABC, CBS și CNN”, a spus Trump înainte de a încheia interviul.

Welker a încercat să continue interviul, menționând că NBC a mer în Wisconsin pentru discuție. „Domnule președinte, haideți... vă rog, am călătorit până în Wisconsin”, a spus Welker.

Trump a spus că i-a acordat deja suficient timp. „Am stat în ploaie cu dumneavoastră timp de o oră”, a spus Trump. „Intermitent în ploaie și v-am dat suficient timp. Ar trebui să vă corectați, pentru că, știți ce? O țară nu poate fi niciodată grozavă cu o presă necinstită.”