Managerii de spitale, obligați să publice date despre activitate. Rogobete a anunțat când va intra în vigoare măsura

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, de la 1 octombrie, managerii de spitale vor fi obligați să publice periodic pe site-urile unităților medicale date clare despre activitatea acestora, inclusiv indicatori de calitate, rata infecțiilor asociate asistenţei medicale, precum și date financiare. „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a afirmat că funcția de conducere a unui spital public nu reprezintă un privilegiu, ci o responsabilitate față de pacienți, personalul medical și banii publici.

El a precizat că, de la 1 octombrie, această responsabilitate va fi vizibilă prin rapoartele publicate online. „Managerii de spitale publice au obligaţia de a publica periodic, pe site-urile unităţilor, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”, a mai spus Rogobete.

Ministrul a precizat că măsura este introdusă prin ordin al ministrului Sănătății și stabileşte o schimbare importantă în modul în care spitalele publice își raportează activitatea, transparența devenind o obligație și nu o opțiune.

„Managerii trebuie să facă cunoscute informaţiile despre activitatea medicală, economică şi administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanţă pentru ei şi pentru şefii de secţie. În mod regulat, vor fi afişate numărul de transferuri către alte unităţi şi serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a spus acesta.

Vor fi publicate atât date privind indicatorii de calitate, cât și informații financiare și statistici despre utilizarea serviciilor medicale.

La capitolul calitate, vor fi incluse rata infecțiilor asociate asistenţei medicale, procentul de reinternări la 48 de ore după externare, procentul pacienților transferați în primele 72 de ore, precum și gradul de satisfacție al pacienților.

La partea financiară, vor fi prezentate veniturile totale ale spitalului, sumele obținute prin contractul cu CNAS, alocările de la bugetul de stat, fondurile nerambursabile, veniturile din servicii medicale contra cost, dar și cheltuielile totale, de la cele de personal până la medicamente, materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți.

În privința utilizării serviciilor, raportările vor include numărul de spitalizări continue și de zi, durata medie a internării, rata cazurilor transferate din alte spitale, indicele de complexitate a cazurilor, numărul consultațiilor în ambulatoriul integrat, precum și meniul zilnic detaliat pe regimuri.

Rogobete a subliniat că indicatorii de performanță nu vor reprezenta doar simple date statistice, ci vor deveni instrumente prin care va putea fi evaluată obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție.