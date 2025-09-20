Ministrul Sănătății, anunț pentru managerii de spitale: Normele pentru concurs sunt gata

Ministrul Sănătății a declarat că „normele de aplicare pentru criteriile de performanţă şi concursurile pentru şefii de secţie sunt finalizate în proporţie de 95%”. Alexandru Rogobete spune că pot fi implementate imediat „după publicarea pachetului legislativ de reformă în Monitorul Oficial”.

Alexandru Rogobete a declarat că sistemul este pregătit pentru implementarea noilor măsuri imediat ce pachetul legislativ privind reforma în sănătate va fi publicat în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, grupurile de lucru desemnate pentru elaborarea criteriilor de performanță au finalizat în proporție de aproximativ 95%.

„Suntem pregătiți să o punem în aplicare mâine. În momentul în care, în Monitorul Oficial, o să apară pachetul legislativ de reformă pentru sănătate, există grupuri de lucru dedicate pentru criteriile de performanță care au finalizat în proporție de 95% ordinul de ministru cu metodologia de punere în aplicare”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a declarat că pachetul de reforme propus pentru sistemul sanitar a fost conturat în urma unui amplu proces de consultare cu reprezentanți din toate segmentele domeniului medical.

Potrivit oficialului, la discuțiile organizate de minister au participat profesioniști din sănătate, organizații de pacienți, reprezentanți ai sindicatelor, ai industriei farmaceutice, cadre universitare, manageri de spitale și conducători de secții.

„Am preferat ca la masa ministerului să stea toți profesioniștii din sănătate: asociații de pacienți, sindicate, industrie, mediul academic, manageri de spitale, șefi de secție”, a subliniat ministrul.

Totodată, ministrul Sănătății a admis că demersul nu a fost lipsit de greșeli, menționând că au existat critici – unele întemeiate – față de anumite măsuri propuse.

„Am fost criticați, uneori justificat, am ținut cont și am recunoscut public. Am greșit o măsură, am scos-o în mai puțin de 24 de ore din transparență”, a precizat ministrul, subliniind deschiderea pentru ajustări în procesul de reformă.

Procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de șef de secție nu va fi gestionată de Ministerul Sănătății, ci „la nivelul unităţii sanitare”. Aceste concursuri vor fi declanșate atunci când expiră mandatele de patru ani ale celor care dețin aceste funcții prin numire directă, și nu în urma unui concurs.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, de asemenea, lansarea unui proiect important pentru digitalizarea sistemului medical din România: o platformă informatică modernizată a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care va permite pacienților să își consulte online întregul istoric medical.

Platforma actuală, utilizată de CNAS încă din 2002, urmează să fie complet înlocuită printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu un buget de 100 de milioane de euro. Noua versiune va aduce o schimbare majoră, oferind interacțiune directă între pacient și sistem.

Accesul la informații medicale personale va fi posibil „printr-un portal dedicat, disponibil atât pe desktop, cât și pe dispozitive mobile”. Pacienții își vor putea consulta rezultatele analizelor, rețetele eliberate, trimiterile, scrisorile medicale și alte documente relevante, folosind un cont securizat cu nume de utilizator și parolă, a mai declarat ministrul Sănătății într-un interviu pentru digi24.ro.