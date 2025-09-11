Social

Noile medicamente care vor fi incluse pe lista celor compensate

Noile medicamente care vor fi incluse pe lista celor compensateMedicamente. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat miercuri, în transparență decizională, ordinul care include 35 de medicamente în listele compensate. „Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Rogobete: Pacienții din România au nevoie de soluții reale

Rogobete a scris, în posatre, că medicamentele sunt destinate pacienților cu cancer de prostată, leucemie limfocitară cronică, infecție cu HIV-1 la copii, astm bronșic sever sau boala Crohon.

„Pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”, a mai transmis acesta.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Pacienții care vor beneficia de cele 35 de medicamente compensate

Cele 35 de medicamente sunt destinate tratării următoarelor boli:

Dobrescu, condamnat la închisoare. Cristina Cioran a fugit din București
Dobrescu, condamnat la închisoare. Cristina Cioran a fugit din București
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
  • amiloidoza ereditară;
  • colita ulcerativă activă şi boala Crohn moderată până la severă, rezistentă la tratamente convenţionale;
  • astmul bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii;
  • cancerul de prostată avansat, sensibil la hormoni;
  • angioedemul ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor);
  • mielomul multiplu recidivat şi refractar;
  • leucemia limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie;
  • infecţia cu HIV-1 la copii;

„Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți”, a mai adăugat ministrul.

Rogobete: Vrem să întărim încrederea în sistemul de sănătate

În finalul postării, Rogobete a mulțumit Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru „colaborarea excelentă”, dar și angajaților din Ministerul Sănătății pentru munca depusă.

„Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate”, a mai spus ministrul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:14 - Unu din patru copii din România este supraponderal sau obez
15:32 - Lecornu promite schimbări. Parlamentul francez rămâne divizat
15:26 - Arestarea lui Bălan și expulzarea diplomatului belarus, parte a luptei împotriva Moscovei
15:19 - Oamenii de știință au descoperit urme de apă pe corpul care a dat naștere asteroidului Ryugu
15:06 - Dobrescu, condamnat la închisoare. Cristina Cioran a fugit din București
15:01 - Zece turiști, salvați pe munte în doar 24 de ore, anunță Salvamont România

Proiecte speciale