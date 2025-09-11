Social Noile medicamente care vor fi incluse pe lista celor compensate







Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat miercuri, în transparență decizională, ordinul care include 35 de medicamente în listele compensate. „Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a scris, în posatre, că medicamentele sunt destinate pacienților cu cancer de prostată, leucemie limfocitară cronică, infecție cu HIV-1 la copii, astm bronșic sever sau boala Crohon.

„Pacienții din România au nevoie de soluții reale, nu de promisiuni și lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanță pentru managerii de spitale, la extinderea rețelei de tratament pentru AVC, de la investițiile masive în infrastructură și digitalizare, până la eliminarea privilegiilor și reașezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”, a mai transmis acesta.

Cele 35 de medicamente sunt destinate tratării următoarelor boli:

amiloidoza ereditară;

colita ulcerativă activă şi boala Crohn moderată până la severă, rezistentă la tratamente convenţionale;

astmul bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii;

cancerul de prostată avansat, sensibil la hormoni;

angioedemul ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor);

mielomul multiplu recidivat şi refractar;

leucemia limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie;

infecţia cu HIV-1 la copii;

„Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți”, a mai adăugat ministrul.

În finalul postării, Rogobete a mulțumit Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru „colaborarea excelentă”, dar și angajaților din Ministerul Sănătății pentru munca depusă.