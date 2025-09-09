Social Un gel ce previne căderea părului de la chimioterapie, testat cu succes







Gelul care previne căderea părului în timpul chimioterapiei ar putea ajuta milioane de pacienți. Oamenii de știință de la Universitatea de Stat din Michigan (MSU) au creat un produs inovator, asemănător unui șampon, care se aplică direct pe scalp înainte de începerea tratamentului și rămâne activ pe durata ședinței de chimioterapie.

Formula gelului conține lidocaină, un anestezic local, și adrenalină, care reduce fluxul sanguin la nivelul scalpului. Această combinație limitează cantitatea de medicamente chimioterapice care ajunge la foliculii de păr, protejându-i de deteriorare și prevenind căderea firelor de păr.

Testele preliminare realizate pe animale au oferit rezultate promițătoare, ceea ce deschide calea pentru viitoare aplicări clinice la oameni.

Până acum, singura metodă aprobată pentru prevenirea căderii părului era folosirea „căștilor de răcire”, costisitoare și cu efecte secundare posibile. Gelul dezvoltat de cercetători oferă o alternativă mai confortabilă și mai accesibilă, concentrându-se pe protejarea foliculilor fără a afecta eficiența chimioterapiei.

Această descoperire nu doar că diminuează efectele vizibile ale chimioterapiei, dar ajută și la menținerea încrederii și confortului pacienților. Potrivit cercetătorilor, rezultatele acestor studii vor fi decisive pentru aprobarea produsului ca tratament complementar pe durata chimioterapiei.

Chimioterapia duce la căderea părului deoarece medicamentele circulă prin sânge și ajung la vasele din jurul foliculilor, distrugând celulele aflate în creștere. Cercetătorii spun că gelul reduce fluxul sanguin la nivelul scalpului, protejând astfel foliculii.

La temperatura corpului, produsul este dens și aderă bine la scalp, iar la temperaturi mai scăzute devine fluid, ceea ce permite îndepărtarea ușoară prin spălare. Produsul a fost conceput după consultări cu medici oncologi și pacienți care au trecut prin chimioterapie, pentru a răspunde nevoilor reale și a reduce impactul psihologic al căderii părului

„Este o nevoie personală, adesea trecută cu vederea în medicina oncologică, dar care are un impact major asupra pacienţilor”, a explicat Bryan Smith, asistent universitar la MSU.

Pentru a ascunde efectele chimioterapiei, majoritatea pacienților oncologici sunt nevoiți să apeleze la peruci. Dincolo de faptul că acestea nu au un aspect natural, prețurile sunt destul de piperate.