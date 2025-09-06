Social Consumul de alimente ultraprocesate duce la o sănătate precară







Alimentele ultraprocesate (UPF) reprezintă o preocupare tot mai mare din cauza consumului lor pe scară largă și a riscurilor potențiale pentru sănătate. Majoritatea UPF-urilor, în special cele prezente în obiceiurile alimentare din SUA, au un conținut ridicat de grăsimi saturate, zaharuri adăugate și sodiu, contribuind la un exces de calorii. Un nou aviz științific al American Heart Association subliniază că această relație este complexă și are multiple fațete.

Creșterea rapidă a consumului de UPF din anii 1990 a perturbat obiceiurile alimentare tradiționale, contribuind potențial la efecte adverse asupra sănătății. Se estimează că 70% din produsele alimentare din magazinele din SUA conțin cel puțin un ingredient ultraprocesat.

Ghidurile alimentare ale American Heart Association pun accentul pe reducerea consumului de UPF și înlocuirea acestuia cu opțiuni mai sănătoase, precum legume, fructe, cereale integrale, fasole, nuci, semințe și proteine slabe. UPF-urile sunt clasificate pe baza cadrului Nova, care nu ia în considerare calitatea nutrițională a alimentelor.

Eforturile de a înțelege UPF-urile sunt îngreunate de definiții diferite, limitările instrumentelor de evaluare a alimentației și ale bazelor de date privind compoziția alimentelor.

O meta-analiză a studiilor prospective a constatat o relație doză-răspuns între consumul de UPF și evenimentele cardiovasculare, cum ar fi atacul de cord, accidentul vascular cerebral, diabetul de tip 2, obezitatea și mortalitatea din toate cauzele.

Consumul ridicat de UPF, comparativ cu cel scăzut, a fost asociat cu un risc cu 25–58% mai mare de complicații cardiometabolice și cu un risc cu 21–66% mai mare de mortalitate. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege pragurile adecvate de consum zilnic și riscurile incrementale ale aportului excesiv.

Pentru a îmbunătăți sănătatea publică și a reduce riscurile, cercetările și schimbările de politică ar trebui să includă măsuri pentru indivizi, producători și industria de retail, orientate spre reducerea consumului de UPF cu conținut ridicat de grăsimi saturate, zaharuri adăugate și sodiu.

În plus, este necesară o investiție mai mare în cercetare pentru a înțelege cauzele fundamentale ale legăturii dintre UPF și sănătatea precară și pentru a îmbunătăți știința aditivilor alimentari, informează medicalxpress.com.