Social Post cu gust. Trei salate pline de culoare și savoare







Perioada postului poate fi o provocare pentru cei care își doresc mese variate și gustoase, dar fără ingrediente de origine animală. Cu puțină imaginație și folosind legume proaspete, murături sau leguminoase, poți obține preparate hrănitoare și pline de savoare. Îți propunem trei salate de post pe care le poți prepara rapid, perfecte atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Aceasta este una dintre cele mai simple și iubite salate de post. Ai nevoie de cartofi fierți în coajă, pe care îi cureți și îi tai cuburi sau felii, după preferință.

Adaugă ceapă roșie tocată fin, castraveți murați tăiați rondele și câteva măsline negre. Pentru dressing, folosește ulei de floarea-soarelui și oțet, potrivindu-le după gust. Condimentează cu sare, piper și presară pătrunjel verde proaspăt. Se servește rece și este ideală pentru prânz sau cină.

O salată bogată în proteine vegetale, sățioasă și foarte aromată. Folosește năut fiert (sau din conservă, bine scurs) și combină-l cu roșii cherry tăiate în jumătate, ardei gras, castraveți și ceapă verde.

Pentru un plus de prospețime, adaugă pătrunjel sau coriandru. Stropește totul cu ulei de măsline extravirgin și zeamă de lămâie, apoi asezonează cu sare și piper. Este o salată care poate ține loc de fel principal, fiind consistentă și hrănitoare.

Taie fin varza roșie și dă morcovul pe răzătoarea mare. Amestecă-le într-un bol încăpător, apoi adaugă ulei de măsline, zeamă de lămâie și un praf de sare.

Pentru un gust mai intens, poți adăuga puțin chimen măcinat. Lasă salata să se odihnească 10-15 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se îmbine perfect.

Aceste trei salate nu doar că respectă regulile postului, dar sunt și ușor de adaptat în funcție de preferințe. Mai mult, acestea pot fi savurate ca atare și aduc un plus de culoare la fiecare masă.