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Nicușor Dan convoacă discuții cu autoritățile după incidentul din Portul Constanța

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Nicușor Dan convoacă discuții cu autoritățile după incidentul din Portul ConstanțaNicușor Dan. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea sâmbătă o întâlnire cu instituțiile responsabile pentru a analiza circumstanțele în care o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Șeful statului a afirmat că dorește să înțeleagă contextul incidentului, capacitățile existente și eventualele vulnerabilități, precizând totodată că nu a existat pericol pentru populație.

Nicușor Dan anunță discuții cu instituțiile implicate

La o zi după incidentul produs în Portul Constanța, Nicușor Dan a declarat că urmează să poarte discuții cu autoritățile responsabile pentru a clarifica toate aspectele legate de cazul dronei maritime care s-a autodetonat.

Șeful statului a explicat că situațiile care implică drone maritime reprezintă un domeniu cu care nu s-a confruntat până acum în mod direct.

„Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea mâine o discuţie cu instituţiile responsabile, să înţeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem”, a spus preşedintele.

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Evaluare a capacităților și a eventualelor vulnerabilități

Nicușor Dan a arătat că, în cazul dronelor aeriene, autoritățile au gestionat de-a lungul timpului situații similare și au avut acces la informații în timp real.

Președintele a afirmat că întâlnirea programată cu instituțiile competente ar urma să ofere o imagine completă asupra incidentului și asupra măsurilor care ar putea fi necesare.

„O să avem o întâlnire mâine cu instituţiile responsabile şi în urma acestei întâlniri, o să putem să avem lucrurile necesare”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: nu a existat risc pentru populație

Întrebat despre posibilitatea ca explozia dronei să fi provocat victime, șeful statului a susținut că acest scenariu nu a existat, deoarece informațiile transmise de partea ucraineană au ajuns înainte de autodetonarea dispozitivului.

„Acest risc nu a existat pentru că ora la care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat şi momentul la care ei ne-au anunţat a fost înainte ca ea să se autodetoneze”.

Nicușor Dan a explicat că zona fusese deja evacuată atunci când drona a explodat.

„Deci, în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo”, a precizat Nicuşor Dan.

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