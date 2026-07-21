Franța dezbate revenirea unor pesticide interzise. Coaliția, împărțită

Parlamentarii din Franța urmează să voteze proiectul legii de urgență pentru agricultură, care permite, prin derogare, revenirea acetamipridului și flupiradifuronei în anumite sectoare, pesticide care până acum erau interzise. Măsura a împărțit coaliția guvernamentală și societatea civilă, în timp ce o altă prevedere privind stocarea apei pentru irigații a provocat noi proteste, potrivit Euronews.

Reintroducerea a două pesticide interzise în Franța a provocat noi tensiuni între partidele politice, cu puțin timp înaintea votului asupra proiectului legii de urgență pentru agricultură. Parlamentul francez urmează să decidă luni seară asupra actului normativ, la un an după protestele declanșate de legea Duplomb. În centrul disputei se află acetamipridul și flupiradifurona, două substanțe interzise în Franța, dar autorizate în Uniunea Europeană pentru anumite sectoare agricole care se confruntă cu dificultăți.

Proiectul de lege conține 78 de articole, însă prevederea referitoare la revenirea celor două pesticide a devenit principalul subiect de dispută. Textul permite folosirea acetamipridului și flupiradifuronei prin derogare, măsură care a împărțit atât formațiunile politice, cât și reprezentanții societății civile. Premierul Sébastien Lecornu a convocat luni o reuniune la care au participat principalii reprezentanți ai partidelor din coaliția guvernamentală Renaissance, MoDem, Horizons și LR, precum și cei ai grupului centrist Liot.

La discuții au fost chemați și miniștrii Annie Genevard, Monique Barbut, Mathieu Lefèvre și Laurent Panifous. Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a declarat sâmbătă că reintroducerea pesticidelor interzise rămâne „principalul punct de blocaj”, potrivit sursei. Ministrul Agriculturii, Annie Genevard, a susținut însă adoptarea proiectului și a avertizat asupra consecințelor unui eventual eșec.

„A face ca acest proiect de lege să eșueze din ideologie, calcul sau frică ar spulbera complet speranțele fermierilor”, a susținut ministrul Agriculturii, Annie Genevard.

Surse apropiate premierului Sébastien Lecornu au confirmat luni că acesta nu propune eliminarea articolului privind derogarea pentru cele două pesticide.

Șeful Guvernului preferă ca Parlamentul să „decidă” dacă prevederea va rămâne sau nu în forma finală a legii.

Dezbaterea are loc la un an după protestele împotriva legii Duplomb, când folosirea pesticidelor în agricultură a provocat, de asemenea, reacții puternice în Franța.

O altă prevedere contestată din proiect se referă la reforma sistemului de stocare a apei folosite pentru irigațiile agricole.

Mai multe manifestații împotriva acestei măsuri sunt programate în această săptămână. Una dintre ele urmează să aibă loc luni seară în zona Les Invalides.

Votul asupra legii de urgență pentru agricultură se desfășoară într-un moment în care valurile recente de căldură au readus problemele de mediu în centrul dezbaterii publice din Franța.