Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat marți că valul de căldură care afectează Franța a fost urmat de 40 de decese prin înec începând cu 18 iunie, majoritatea victimelor fiind tineri. În contextul temperaturilor extreme, care ar putea ajunge la 44 de grade Celsius în sud-vestul țării, autoritățile au decis activarea unor măsuri suplimentare de intervenție și monitorizare.

Sébastien Lecornu a făcut declarațiile în timpul unei reuniuni a Celulei Interministeriale de Criză, convocată pentru gestionarea efectelor produse de temperaturile extreme.

Premierul francez a vorbit despre existența unei incertitudini privind durata episodului de caniculă și a cerut analizarea mai multor scenarii de evoluție.

El a solicitat executivului să ia în calcul trei variante, inclusiv „un scenariu al căldurii care ar putea dura pe termen lung până într-o bună parte a lunii iulie”, în perspectiva „luării unui număr de decizii”.

Șeful Guvernului francez și-a prezentat prioritățile în contextul temperaturilor ridicate, care pun presiune asupra infrastructurii și serviciilor publice.

El a cerut ca „spitalul să facă faţă”, deoarece activitatea „Securităţii Civile, serviciilor sanitare, serviciilor de îngrijiri, a urgenţelor” este „susţinută” şi „mai importantă decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”, astfel că „miza (...) este să ne asigurăm, evident, că avem un plan de rezistenţă a spitalului”.

Totodată, premierul francez a solicitat „plasarea în alertă a întregului nostru sistem al Securităţii Civile sau Militare”, argumentând că temperaturile ridicate cresc și riscul de secetă, incendii de vegetație și probleme legate de resursele de apă.

Autoritățile franceze urmăresc și impactul temperaturilor ridicate asupra transporturilor. Sébastien Lecornu a anunțat că dorește „un raport cu privire la calitatea serviciilor asigurate de către SNCF”, după ce operatorii din regiunea Île-de-France au semnalat întârzieri și anulări de trenuri.

Premierul le-a cerut miniștrilor să formuleze propuneri și pentru perioada următoare, apreciind că pregătirea țării pentru astfel de episoade ar putea necesita „câteva decizii de luat mai structurale”.

În prezent, peste jumătate din teritoriul Franței se află sub cod roșu emis de Météo France, un nivel care nu a mai fost atins până acum. Potrivit autorităților, aproximativ 90% din populația țării este expusă temperaturilor extreme asociate acestui val de căldură.