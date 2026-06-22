Un val de căldură deosebit de intens afectează în aceste zile o mare parte a Europei, determinând autoritățile din mai multe state să adopte măsuri de urgență pentru protejarea populației. Franța, Germania și Elveția se numără printre țările care au emis avertizări severe din cauza temperaturilor ridicate, în timp ce Italia se confruntă la rândul său cu efectele caniculei. Potrivit meteorologului ANM Florinela Georgescu, temperaturile se vor menține ridicate în România, însă episoadele de instabilitate nu vor lipsi din peisaj.

Autoritățile franceze au plasat 49 de departamente, inclusiv regiunea Parisului, sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme. Măsura vine în contextul în care termometrele au înregistrat valori neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Pentru a limita expunerea copiilor la căldură, aproximativ 850 de unități de învățământ au decis să își suspende activitatea, iar alte 1.500 de școli le vor permite elevilor să plece mai devreme acasă.

Canicula a avut deja consecințe grave. Potrivit autorităților locale, trei persoane cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani au murit în departamentul Gironde, existând suspiciuni că temperaturile extreme au contribuit la aceste decese.

În timpul weekendului, valul de căldură a provocat perturbări în traficul feroviar din Franța și a determinat anularea unor concerte și competiții sportive organizate în aer liber.

Autoritățile monitorizează situația și recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf și expunerea prelungită la soare.

Situația este tensionată și în Germania, unde serviciul meteorologic național a emis avertizări de caniculă pentru întreg teritoriul. Temperaturile sunt așteptate să se apropie de 38 de grade Celsius.

Meteorologii germani avertizează că asocierea dintre temperaturile ridicate și umiditatea accentuată ar putea favoriza apariția unor furtuni puternice în mai multe regiuni ale țării.

Alerte similare au fost emise și în Elveția, unde autoritățile urmăresc evoluția fenomenelor meteo și impactul acestora asupra populației.

Experții în climatologie susțin că episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și mai intense pe continentul european.

Potrivit acestora, schimbările climatice contribuie la creșterea duratei și intensității valurilor de caniculă, cu efecte directe asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei.

Potrivit prognozei pentru următoarele săptămâni, România va traversa o perioadă caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului, în special în regiunile vestice și centrale.

„Există scenariul conform căruia acest val de căldură se va deplasa treptat spre vestul Europei. Noi rămânem la marginea estică a acestui dom de căldură. Scenariul este că vom continua în această săptămână cu temperaturi ridicate, dar și cu episoade de instabilitate”, a anunțat meteorologul Florinela Georgescu.

În intervalul 22 – 29 iunie, valorile termice vor depăși ușor mediile climatologice în vestul, sud-vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi apropiată de normalul perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un deficit în vest, nord și centru, în timp ce în celelalte zone cantitățile de ploaie vor fi apropiate de cele specifice sezonului.

Pentru săptămâna 29 iunie – 6 iulie, specialiștii anunță o accentuare a regimului termic, cu temperaturi peste mediile multianuale în aproape toată țara. Cele mai ridicate abateri sunt așteptate în vestul României. În același timp, precipitațiile vor fi reduse la nivel național, iar deficitul de apă va fi mai pronunțat în regiunile intracarpatice.

Și în perioada 6 – 13 iulie se menține tendința unei vremi mai calde decât în mod obișnuit. Temperaturile vor continua să depășească valorile normale pe întreg teritoriul țării, cu cele mai ridicate valori estimate în jumătatea de vest. Regimul pluviometric va rămâne sub media obișnuită în zonele intracarpatice, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în limite apropiate de normal.