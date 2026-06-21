Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile în perioada 21-24 iunie.

Temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în vestul României, în timp ce mai multe regiuni vor fi afectate de furtuni, vijelii și grindină.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va crește semnificativ în următoarele zile.

Pe lângă valul de căldură, sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale și intensificări ale vântului.

ANM anunță că, în intervalul 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor.

Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade Celsius.

În restul țării, maximele vor varia între 31 și 33 de grade în vest, nord-vest, centru, sud și sud-est, în timp ce pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra între 26 și 28 de grade.

Meteorologii avertizează că în zonele vestice și sud-vestice se vor întruni condițiile specifice caniculei, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Pentru duminică, 21 iunie, între orele 12:00 și 21:00, ANM a emis un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade Celsius, iar indicele de confort termic va indica o senzație accentuată de căldură, în special în zonele de câmpie.

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează asupra unui episod de instabilitate atmosferică temporar accentuată.

Duminică, între orele 12:00 și 21:00, în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h.

Fenomenelor li se pot asocia vijelii izolate și căderi de grindină, cu diametrul estimat între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp.

O nouă avertizare Cod galben va fi în vigoare luni, 22 iunie, în intervalul 12:00-21:00.

Vor fi afectate Maramureșul, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 30-34 de grade Celsius.

Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel ridicat de disconfort termic.

Tot luni, Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali vor fi afectate de noi episoade de instabilitate atmosferică.

Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.

Meteorologii estimează că marți, 23 iunie, fenomenele de instabilitate se vor extinde în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Miercuri, 24 iunie, acestea vor afecta în special regiunile centrale, sudice și sud-estice