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Vești proaste pentru București, de la ANM: caniculă și furtuni cu grindină

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Vești proaste pentru București, de la ANM: caniculă și furtuni cu grindinăfurtuna Bucuresti / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00.

Vești proaste pentru București, de la ANM

Capitala va fi afectată de vreme călduroasă, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și posibil grindină.

Potrivit ANM, în primele zile ale intervalului, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic în creștere.

21–23 iunie: temperaturi de până la 33 de grade

În perioada 21 iunie, ora 09:00 – 23 iunie, ora 09:00, valorile termice vor rămâne ridicate:

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  • maxime între 31 și 32 de grade Celsius;
  • minime între 17 și 19 grade Celsius.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, iar vântul va sufla slab până la moderat. Sunt posibile averse slabe și descărcări electrice izolate.

În următoarea zi, 22–23 iunie, vremea se menține călduroasă, cu temperaturi similare și disconfort termic ridicat.

Crește instabilitatea atmosferică înainte de finalul intervalului

În perioada 23–24 iunie, meteorologii anunță intensificarea fenomenelor de instabilitate atmosferică în Capitală.

Averse, descărcări electrice și grindină

Pentru intervalul 23 iunie, ora 09:00 – 24 iunie, ora 09:00, sunt prognozate:

  • maxime de 32–33 de grade Celsius;
  • minime de 18–20 de grade Celsius;
  • averse de 5–8 l/mp;
  • descărcări electrice frecvente.

24 iunie: furtuni mai puternice în București

În ultima parte a intervalului, 24 iunie, ora 09:00 – 21:00, vremea devine instabilă, cu episoade de fenomene severe:

  • averse torențiale (5–8 l/mp, izolat peste 12 l/mp);
  • descărcări electrice frecvente;
  • căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni;
  • rafale de vânt de 40–45 km/h;
  • posibil vijelii.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

Disconfort termic accentuat și indice ITU de 80

ANM avertizează că în București indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un disconfort termic accentuat, mai ales în orele după-amiezii.

Informare meteorologică și posibile avertizări suplimentare

Pe tot parcursul intervalului 21–24 iunie, pentru București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică privind:

  • vreme călduroasă;
  • disconfort termic ridicat;
  • instabilitate atmosferică temporar accentuată.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, prognoza poate fi actualizată, inclusiv prin emiterea de avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

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