La final de weekend, vremea se încălzește în întreaga țară, iar în vestul și sud-vestul României temperaturile vor urca peste valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și Oltenia, unde mercurul din termometre va urca până la 35-36 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Local, condițiile vor fi de caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală urmând să atingă și chiar să depășească pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în zonele montane și în regiunile din vestul și nord-vestul țării. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 50-60 km/h, iar izolat chiar la 70 km/h.

Meteorologii avertizează că, pe alocuri, furtunile pot fi însoțite de vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, în special în zonele montane.

Pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile vor fi mai temperate, cu maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. Minimele se vor situa, în general, între 12 și 21 de grade, însă în depresiunile Carpaților Orientali valorile pot coborî până la 9-10 grade.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, iar senzația de apăsare va fi mai accentuată decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare în a doua parte a zilei, însă șansele de ploaie rămân reduse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 25 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va încadra între 16 și 19 grade.