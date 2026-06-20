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Țara în care a nins în plină vară. Fenomenul este extrem de rar

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Țara în care a nins în plină vară. Fenomenul este extrem de rarNinsoare Mongolia. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Un fenomen meteorologic rar a fost raportat în Mongolia, unde a nins în plină vară în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile au anunțat că temperaturile au scăzut până la minus 5 grade Celsius, iar vremea neobișnuit de rece este așteptată să continue și în următoarele zile.

Țara în care a nins în plină vară. Fenomenul este extrem de rar

Potrivit autorităților meteorologice din Mongolia, un episod rar de ninsoare s-a produs în timpul verii calendaristice în mai multe zone din nordul și centrul țării. Printre regiunile afectate se numără provincia Khuvsgul, dar și capitala Ulan Bator, unde locuitorii s-au confruntat cu o schimbare bruscă a vremii.

Datele transmise de serviciile meteorologice arată că temperaturile la nivelul solului au coborât până la minus 5 grade Celsius în zonele afectate, fiind atins pragul unor condiții meteorologice considerate extreme.

Scăderea accentuată a temperaturilor a fost însoțită de răcirea rapidă a vremii în mai multe regiuni ale țării.

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Fenomen surprinzător în România provocat de temperaturile scăzute. / sursa foto: dreamstime.com

Meteorologii avertizează că vremea rece va continua

Agenția Națională de Meteorologie și Monitorizarea Mediului a anunțat că precipitațiile sub formă de ploaie rece și lapoviță vor continua să afecteze o mare parte a Mongoliei în timpul weekendului. Prognoza vizează în special provinciile din nordul, centrul și estul țării, unde sunt așteptate temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

Meteorologii avertizează că temperaturile la nivelul solului se vor menține în jurul valorii de 0 grade Celsius și, pe alocuri, ar putea coborî sub acest prag.

În aceste condiții, vremea rămâne neobișnuit de rece pentru finalul lunii iunie.

Un fenomen rar chiar și pentru Mongolia

Mongolia este cunoscută pentru climatul său continental sever, caracterizat prin ierni lungi și temperaturi foarte scăzute. Cu toate acestea, episoadele de ninsoare produse în timpul verii sunt considerate rare de specialiști.

Țara s-a mai confruntat cu un fenomen similar în anul 2019, când ninsorile au fost înregistrate în mijlocul verii.

Potrivit informațiilor de atunci, episodul meteorologic a fost provocat de un ciclon puternic care s-a deplasat dinspre Siberia și a determinat răcirea accentuată a vremii în mai multe regiuni ale Mongoliei.

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