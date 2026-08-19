Capra, Calul, Câinele și Bivolul se numără printre semnele zodiacului chinezesc care au perspective financiare favorabile pe 20 august 2026, potrivit unor previziuni astrologice publicate de surse internaționale. Pentru unele dintre aceste zodii, avantajele sunt asociate cu veniturile, activitatea profesională sau apariția unor oportunități suplimentare.

Ziua de joi, 20 august, se desfășoară în anul Calului de Foc și în luna Maimuței de Foc, potrivit calendarelor chinezești consultate.

Pentru persoanele născute în anii Caprei, ziua de 20 august este descrisă drept una cu noroc financiar puternic. Previziunea zilnică publicată de Have Great Luck indică o legătură directă între efort și rezultate, ceea ce poate însemna o motivație mai mare pentru activități care aduc venituri.

Tendința este susținută și de prognozele pentru august. Horoscope.com notează că, în august 2026, recunoașterea profesională pentru Capră ar putea fi asociată cu un câștig financiar sau chiar cu un venit neașteptat. Sunt menționate inclusiv oportunități legate de investiții calculate, granturi sau proiecte noi.

Pentru această zodie, mesajul zilei este mai degrabă despre valorificarea muncii deja depuse decât despre asumarea unor riscuri financiare mari.

Calul ocupă primul loc în clasamentul zilnic publicat pentru 20 august de Have Great Luck. Previziunea vorbește despre o perioadă în care lucrurile pot deveni mai ușor de gestionat, iar parcursul profesional poate căpăta mai multă stabilitate.

Contextul este interesant deoarece 2026 este anul Calului de Foc, început la 17 februarie.

Totuși, prognozele pentru întreaga lună sunt mai prudente în privința banilor. AstroBazi clasifică această zodie într-o zonă de echilibru și recomandă atenție la cheltuieli, în special la cumpărăturile mari. Prin urmare, avantajul zilei de 20 august este asociat mai mult cu progresul profesional și stabilitatea decât cu câștigurile rapide.

Pentru Câine, previziunea zilei indică o posibilă surpriză legată de veniturile suplimentare. Have Great Luck menționează în mod explicit șansa unor mici câștiguri și recomandă valorificarea ideilor care apar în această perioadă.

Prognozele anuale merg în aceeași direcție. TravelChinaGuide acordă Câinelui una dintre pozițiile favorabile în 2026 în privința carierei și a banilor și menționează posibilitatea unei promovări, a unei creșteri salariale sau a unui bonus. O activitate secundară poate reprezenta, de asemenea, o modalitate de a majora veniturile.

Astfel, pentru această zodie, 20 august poate fi o zi bună pentru a acorda atenție proiectelor secundare, negocierilor sau ideilor care pot produce venituri în timp.

Bivolul se află mai jos în clasamentul general al zilei, însă prognoza financiară este pozitivă. Potrivit Have Great Luck, persoanele născute în acest semn pot avea parte de intrări de bani, mai ales dacă depun un efort suplimentar în activitatea profesională sau în relația cu clienții.

Pentru această zodie, norocul financiar nu este prezentat sub forma unui câștig spectaculos, ci printr-o relație directă între muncă și rezultate. Este o diferență importantă față de previziunile pentru Câine, unde apare posibilitatea unor venituri suplimentare.

Calendarul chinezesc confirmă că 20 august 2026 este o zi asociată unei perioade de Cal de Foc, în timp ce alte surse de astrologie chineză tratează luna august ca pe o perioadă în care oportunitățile financiare depind în mare măsură de disciplină și de modul în care sunt gestionate resursele.

Cele patru zodii se află într-o situație diferită: Capra are una dintre cele mai clare indicații privind banii, Calul beneficiază în special de stabilitate profesională, Câinele poate avea oportunități de venit suplimentar, iar Bivolul este favorizat dacă își transformă efortul în rezultate concrete.