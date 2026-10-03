Diferențele dintre consumul de apă indicat de contoarele din apartamente și cantitatea trecută pe factura asociației de proprietari apar, în principal, din modul în care este măsurat și repartizat consumul la nivelul întregului bloc, potrivit legislatiei. În anumite situații, suma indicilor individuali poate fi mai mică decât indexul contorului de branșament, iar diferența trebuie repartizată potrivit regulilor aplicabile condominiului.

Problema este întâlnită în special în blocurile în care furnizorul facturează apa la nivelul asociației, iar locatarii au contoare individuale în apartamente. Astfel, factura furnizorului și suma consumurilor afișate pe lista de întreținere nu reprezintă întotdeauna exact aceeași valoare.

Apa care intră în imobil este măsurată, de regulă, prin contorul de branșament. În interiorul blocului, consumul poate fi urmărit prin contoare individuale instalate în apartamente.

În practică, însă, cele două valori pot să nu coincidă. Diferența poate apărea din mai multe motive: precizia diferită a aparatelor de măsurare, momentul în care sunt citite contoarele, pierderi pe instalațiile comune sau consumuri care nu sunt surprinse în același mod de toate aparatele.

Legea nr. 196/2018 prevede că apa rece, canalizarea și apa caldă fac parte din categoria cheltuielilor pe consumuri individuale. Acestea se repartizează, în principiu, în funcție de indexul contoarelor individuale sau potrivit altor criterii prevăzute de legislația aplicabilă.

O situație frecventă este aceea în care contorul de branșament al blocului înregistrează, într-o lună, un consum mai mare decât suma indicilor contoarelor din apartamente.

Diferența nu dispare și nici nu poate fi ignorată. Modul în care este repartizată depinde de sistemul de alimentare, de tipul de contract și de regulile aplicabile imobilului.

În cazul anumitor condominii cu mai multe scări, legislația prevede inclusiv posibilitatea utilizării unor contoare pentru fiecare scară. Diferențele față de contorul de branșament pot fi repartizate potrivit convențiilor existente între asociații sau scări.

Pentru blocurile în care există contractare individuală, legislația privind serviciul de alimentare cu apă prevede, de asemenea, că diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale poate fi repartizată între unitățile imobiliare, în condițiile prevăzute de lege.

Un alt motiv pentru care factura de întreținere poate părea mai mare decât consumul indicat de contor este faptul că lista lunară nu conține exclusiv apa consumată în locuință.

Legea nr. 196/2018 include între cheltuielile pe beneficiari și serviciile de citire, calcul și gestionare a consumurilor individuale de apă rece și apă caldă. Pot exista, de asemenea, cheltuieli legate de instalațiile comune sau alte servicii ale asociației.

În plus, cheltuielile pentru întreținerea, repararea și exploatarea instalațiilor comune ale blocului se repartizează separat, în funcție de categoria de cheltuială și de cota-parte indiviză. Conductele de distribuție și coloanele instalațiilor de apă fac parte din proprietatea comună a condominiului.

Prin urmare, o sumă mai mare pe lista de întreținere nu înseamnă automat că apartamentul respectiv a consumat mai multă apă decât indică apometrul.

Atunci când diferența dintre contorul blocului și suma contoarelor individuale crește semnificativ sau apare constant, pot fi verificate mai multe elemente: indexul contorului de branșament, indicii contoarelor individuale, data citirii acestora și eventualele intervenții asupra instalațiilor comune.

Este importantă și verificarea contoarelor individuale. Pentru anumite sisteme de contractare individuală, legislația impune verificarea metrologică la termen a contoarelor și înlocuirea celor care nu mai corespund cerințelor.

Asociația de proprietari trebuie, de asemenea, să poată explica proprietarilor modul în care sunt repartizate cheltuielile și să păstreze documentele justificative aferente acestora.