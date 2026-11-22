Constantin Popovici a obținut o nouă performanță importantă în competițiile internaționale de sărituri în apă de la mare înălțime. Sportivul român s-a clasat pe primul loc în etapa de Cupă Mondială desfășurată la Zhaoqing, în China, și a câștigat astfel trofeul Cupei Mondiale din 2026, la disciplina de sărituri de la platforma de 27 de metri.

În vârstă de 38 de ani, Constantin Popovici a încheiat concursul de sărituri de la mare înălțime din China cu un total de 429,10 puncte, după cele patru sărituri programate în cele două zile de competiție. Două dintre aceste sărituri au fost executate sâmbătă, iar celelalte două au fost făcute duminică.

Victoria lui Constantin Popovici a fost decisă la o diferență foarte mică față de ocupantul locului secund. Americanul James Lichtenstein a acumulat 428,55 puncte, cu doar 0,55 puncte mai puțin decât sportivul român.

Podiumul competiției de sărituri în apă de la mare înălțime a fost completat de francezul Gary Hunt, care a obținut 380,25 puncte.

Rezultatul de la competiția de la Zhaoqing i-a adus lui Constantin Popovici și trofeul general al Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime, ediția 2026. Românul a încheiat competiția cu 90 de puncte în clasamentul general.

Sportivul român Constantin Popovici este pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, alături de care a obținut această performanță în circuitul internațional de sărituri în apă de la mare înălțime.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, un alt român, Cătălin Preda, s-a situat pe locul al șaptelea, cu 51 de puncte. Acesta nu a participat la etapa concursului desfășurată în China.

Astfel, Constantin Popovici încheie ediția din 2026 cu două rezultate importante: victoria în etapa de la Zhaoqing și primul loc în clasamentul general al Cupei Mondiale la sărituri în apă de la platforma de 27 de metri.