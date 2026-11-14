Locuitorii din mai multe sectoare ale Capitalei se confruntă cu noi restricții la utilități în perioada următoare. Compania Apa Nova a anunțat un program de întreruperi temporare ale furnizării apei reci între 17 și 20 noiembrie 2026, necesare pentru derularea unor lucrări de modernizare și mentenanță la rețea. În paralel, autoritățile au oferit detalii despre calendarul repornirii CET București Vest, centrală esențială pentru remedierea problemelor cu apa caldă și căldura din București.

Intervențiile programate de Apa Nova vor afecta străzi din Sectoarele 1, 2 și 3, majoritatea lucrărilor fiind planificate pe timpul nopții pentru a reduce disconfortul creat consumatorilor, însă există și zone unde sistarea va avea loc pe parcursul zilei.

În Sectorul 1, alimentarea cu apă rece va fi sistată după următorul program:

Strada Av. Protopopescu Ștefan: 18 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00;

Calea Griviței: 19 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00;

Piața Gării de Nord: 20 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00.

În Sectorul 2, echipele Apa Nova vor interveni pe mai multe artere principale și secundare:

Strada Ritmului: 18 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00 (lucrare fără zonă de influență și fără clienți afectați);

Șoseaua Colentina: din 19 noiembrie 2026, ora 23:00, până în 20 noiembrie 2026, ora 06:30;

Șoseaua Pantelimon: 19 noiembrie, între orele 00:30 și 03:00;

Strada Pop Gheorghe de Băsești, Strada Horei, Strada General Dimitrie Salmen, Intrarea Pop Gheorghe de Băsești și Bulevardul Ferdinand I: 19 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00;

Strada Avrig, Intrarea Mandarinei, Bulevardul Ferdinand I și Bulevardul Gara Obor: între orele 09:00 și 15:00;

Strada Zidurilor, Strada Căminului, Șoseaua Pantelimon, Bulevardul Ferdinand I, Strada Avrig și Bulevardul Gara Obor: între orele 09:00 și 16:00;

Strada Herța: între orele 00:30 și 03:00.

În Sectorul 3, este vizată o singură arteră:

Drum Gura Gârliței: 17 noiembrie, între orele 09:30 și 17:00.

Pe lângă lucrările la rețeaua de apă rece, bucureștenii așteaptă și normalizarea furnizării agentului termic. Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat că încep probele tehnice pentru repornirea CET Vest, după o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții Electrocentrale București (ELCEN), Termoenergetica și Energetica Servicii.

Centrala din vestul Capitalei este oprită încă din luna aprilie 2026, după ce două incendii puternice au avariat transformatoarele instalației de încălzire în primăvara acestui an. Până acum, sarcina termică a fost preluată de CET Grozăvești, ceea ce a dus la livrarea apei calde și a căldurii sub parametrii optimi în Sectorul 6.

„ELCEN a demarat procedurile necesare pentru refacerea instalațiilor afectate și înlocuirea echipamentelor avariate.”, a mai transmis Paul Moldovan.

Potrivit datelor prezentate în ședință, primul transformator a fost deja montat, iar al doilea echipament, destinat să funcționeze ca rezervă, urmează să fie instalat în următoarele zile. Dacă testele tehnice se desfășoară fără incidente, centrala ar putea reintra în funcțiune la sfârșitul săptămânii viitoare.

„În zilele următoare vor avea loc probele și verificările tehnice necesare pentru repornirea CET Vest în condiții de siguranță. Acestea sunt estimate să dureze aproximativ 10 zile. Dacă toate probele decurg fără probleme, conform calendarului prezentat, reluarea funcționării normale a CET Vest este estimată pentru sfârșitul săptămânii viitoare, 20–22 noiembrie.”, a mai menționat Paul Moldovan.

Primarul interimar a subliniat totuși că repornirea centralei nu va aduce instantaneu căldură la parametri maximi în toate apartamentele, deoarece echilibrarea hidraulică și starea conductelor influențează viteza de distribuție. Anterior, Termoenergetica înaintase un termen mai optimist pentru pornirea instalației.

„Conform informațiilor transmise de reprezentanții ELCEN, repornirea centralei este programată pentru 15 noiembrie 2026.”, a precizat compania, recent.

Problemele cu încălzirea din București au generat și un schimb de replici între producătorul și distribuitorul de energie termică. Pe 8 noiembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a atribuit disconfortul termic din blocuri producției insuficiente de agent termic din centralele ELCEN.

În replică, ELCEN a arătat că instalațiile sale funcționează la capacitate maximă și sunt suprasolicitate din cauza pierderilor masive din rețeaua de conducte administrată de Termoenergetica. Conform producătorului, în sistem trebuie introduse suplimentar 1.860 de tone de apă fierbinte pe oră doar pentru a acoperi aceste avarii și scurgeri.

De cealaltă parte, Termoenergetica susține că lucrările de modernizare au redus deja pierderile din rețea cu aproximativ 500.000 de metri cubi în luna octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. Reprezentanții CMTEB insistă însă că temperatura apei livrate de ELCEN este prea mică și că celelalte centrale aflate în funcțiune nu pot suplini absența CET București Vest.

Datele furnizate de Termoenergetica arată un deficit major de capacitate în această perioadă: CET Progresu, care alimentează Sectoarele 4 și 5, produce 100 Gcal/h față de un necesar de 200 Gcal/h, iar CET Sud livrează doar 250 Gcal/h, deși cererea este de 350 Gcal/h.