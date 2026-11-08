De ce nu au bucureștenii apă caldă și căldură. Explicațiile Termoenergetica

De ce nu au bucureștenii apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat pe Facebook o serie de explicații privind problemele de termoficare din București, după ce ELCEN a atras atenția asupra pierderilor de apă din conducte și a cantităților suplimentare necesare pentru menținerea funcționării sistemului.

Compania municipală a recunoscut existența pierderilor din rețea, însă a contestat afirmațiile potrivit cărora acestea ar reprezenta principala cauză a lipsei căldurii din apartamente. Potrivit Termoenergetica, centralele administrate de ELCEN nu ar produce suficientă energie termică pentru acoperirea necesarului Capitalei, iar temperatura agentului termic livrat ar fi prea scăzută.

„Da, avem pierderi de apă în rețea. Dar nu atât de mari ca în anii trecuți. Adevărata cauză pentru care caloriferele sunt reci în multe apartamente nu o reprezintă pierderile de apă din conducte, ci faptul că centralele ELCEN nu produc destulă căldură și o livrează la temperaturi mult prea scăzute”, se arată într-un comunicat postat pe Facebook.

În răspunsul transmis după comunicatul ELCEN, Termoenergetica a prezentat date privind evoluția pierderilor de apă din sistemul de distribuție.

Reprezentanții companiei susțin că lucrările de modernizare a conductelor au contribuit la reducerea cantităților de apă pierdute, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit acestora, diferența înregistrată în octombrie 2026 față de octombrie 2025 se apropie de jumătate de milion de metri cubi.

„Datele oficiale arată că am redus pierderile de apă cu aproape 500.000 de metri cubi doar în luna octombrie 2026, comparativ cu octombrie 2025. Așadar, rețeaua pierde mai puțină apă acum decât iarna trecută”, precizează reprezentații Termoenergetica.

Compania consideră că reducerea pierderilor contrazice explicația ELCEN privind cauzele actualelor dificultăți de furnizare a energiei termice.

Una dintre principalele probleme indicate de Termoenergetica este oprirea CET București Vest, centrală care deservește zone din sectoarele 1, 5 și 6. Potrivit informațiilor prezentate de companie, centrala a fost închisă în primăvară, după explozia unui cazan și producerea a două incendii.

Unitatea se află de aproximativ șapte luni în reparații, iar repornirea ar urma să aibă loc pe 15 noiembrie 2026, conform termenului comunicat de ELCEN.

Termoenergetica susține că oprirea centralei a afectat alimentarea cu energie termică a cartierelor din vestul Bucureștiului.

Operatorul municipal contestă explicațiile legate de pierderile din conducte, argumentând că rețeaua din această zonă a funcționat și în iernile precedente, când cantitățile de apă pierdute erau mai mari.

Termoenergetica a prezentat și situația celorlalte centrale care asigură alimentarea cu energie termică a Bucureștiului. Compania susține că unitățile rămase în funcțiune încearcă să compenseze oprirea CET București Vest, însă capacitatea de producție nu ar fi suficientă pentru acoperirea întregului necesar.

Potrivit datelor prezentate de operatorul municipal, situația este următoarea:

CET Progresu, care deservește zone din sectoarele 4 și 5, livrează aproximativ 100 Gcal/h, față de un necesar de 200 Gcal/h.

CET Sud furnizează aproximativ 250 Gcal/h, în condițiile în care necesarul indicat este de 350 Gcal/h.

Temperatura agentului termic livrat de centrale ar fi cuprinsă între 68 și 71 de grade Celsius, nivel considerat insuficient de Termoenergetica pentru încălzirea corespunzătoare a apartamentelor.

Conform explicațiilor companiei, aceste diferențe dintre energia termică necesară și cea furnizată contribuie la problemele întâmpinate de locuitorii Capitalei.

Termoenergetica a abordat și situația termenelor afișate în aplicația prin care bucureștenii pot verifica starea furnizării apei calde și căldurii.

Operatorul municipal susține că unele dintre aceste termene sunt modificate deoarece nu primește de la ELCEN informații certe privind finalizarea lucrărilor la centrale. Potrivit companiei, lipsa unor estimări clare privind reluarea funcționării normale a unităților de producție afectează și posibilitatea de a comunica utilizatorilor momentul în care furnizarea energiei termice va reveni la parametrii obișnuiți.

„Știm cât este de frustrant să vedeți termene amânate în aplicație. Acest lucru se întâmplă deoarece ELCEN nu ne transmite termene clare și sigure pentru repararea avariilor din centralele lor. Noi nu putem estima când revine confortul în casele dumneavoastră atât timp cât nu știm când vor începe centralele să funcționeze normal”, au precizat reprezentanții Termoenergetica.

Explicațiile au fost transmise în contextul schimbului de acuzații dintre cele două companii, după ce ELCEN a invocat pierderile importante din sistemul de distribuție, iar Termoenergetica a indicat problemele de producție ale centralelor.