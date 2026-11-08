Pierderi uriașe în rețeaua de termoficare a Capitalei. Riscurile semnalate de ELCEN

Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că pierderile de apă din rețeaua de termoficare a Capitalei au ajuns la 1.860 de tone pe oră, obligând centralele să funcționeze în condiții de suprasolicitare. Compania avertizează că menținerea acestei situații poate afecta atât furnizarea apei calde și a căldurii către bucureșteni, cât și producția de energie electrică livrată în Sistemul Energetic Național.

Pierderile din conductele administrate de Termoenergetica obligă centralele ELCEN să introducă permanent cantități suplimentare de apă în circuitul de termoficare. Volumul necesar pentru compensarea acestora a ajuns la 1,86 milioane de litri pe oră, potrivit informațiilor transmise de companie.

ELCEN a anunțat că nu a oprit livrarea agentului termic și a atribuit problemele de alimentare avariilor și intervențiilor din rețeaua de transport și distribuție, care modifică parametrii de funcționare ai sistemului.

Potrivit ELCEN, centralele trebuie să compenseze pierderile din rețeaua Capitalei prin introducerea a 1.860 de tone de apă tratată în fiecare oră.

Apa încălzită în centrale este transportată prin conductele operate de Termoenergetica, însă o parte din aceasta se pierde înainte de a ajunge la consumatori. Pentru ca sistemul să funcționeze în continuare, cantitățile pierdute trebuie înlocuite permanent.

Procesul afectează însă parametrii de funcționare, deoarece apa introdusă suplimentar este inițial rece. Aceasta se amestecă, pe circuitul de retur, cu agentul termic care revine din rețea și determină reducerea temperaturii.

În același timp, pierderile mari de apă provoacă scăderea presiunii din conducte. În aceste condiții, agentul termic poate ajunge la consumatori la temperaturi sau presiuni insuficiente pentru asigurarea corespunzătoare a apei calde și a încălzirii.

O situație dificilă este înregistrată la CET București Sud, unde cantitatea de apă introdusă suplimentar în sistem depășește constant 900 de tone pe oră. Aceasta înseamnă peste 900.000 de litri de apă într-o singură oră, echivalentul a aproximativ 15.000 de litri pe minut.

ELCEN a arătat că, potrivit prevederilor contractuale, debitul normal de adaos pentru centrala din sudul Capitalei este de 400 de tone pe oră. În situații de avarie, limita stabilită este de 600 de tone pe oră.

Cantitatea utilizată în prezent depășește de peste două ori debitul obișnuit și este cu aproximativ 50% mai mare decât nivelul prevăzut pentru avarii. Astfel, echipamentele centralei sunt nevoite să funcționeze în condiții care depășesc inclusiv parametrii stabiliți pentru situații excepționale.

Compania a anunțat că energia termică aferentă apei fierbinți pierdute în rețeaua Termoenergetica este comparabilă cu producția unui cazan de apă fierbinte de 100 Gcal pe oră.

Cantitățile ridicate de apă necesare pentru compensarea pierderilor pun presiune asupra mai multor categorii de echipamente utilizate în centrale. Instalațiile de tratare trebuie să proceseze volume care depășesc capacitățile pentru care au fost dimensionate în condiții de avarie. Această activitate necesită cantități suplimentare de energie și reactivi chimici, precum și alte resurse folosite în procesele tehnologice.

În plus, pompele și echipamentele care asigură introducerea apei în sistem sunt solicitate mai intens decât în condițiile normale de exploatare. Potrivit ELCEN, funcționarea prelungită în asemenea condiții poate afecta fiabilitatea instalațiilor și disponibilitatea acestora.

Compania a avertizat și asupra riscului de instabilitate în funcționarea centralelor. Dacă pierderile continuă la nivelurile actuale, există posibilitatea ca instalațiile să nu mai poată înlocui integral cantitățile de apă dispărute din rețea.

O asemenea situație ar putea împiedica menținerea parametrilor tehnologici necesari funcționării sistemului. ELCEN consideră că volumele actuale de apă de adaos nu corespund unui consum obișnuit într-o rețea de termoficare aflată în condiții normale de exploatare, ci indică dezechilibre importante.

Problemele rețelei de termoficare pot avea consecințe și asupra producției de energie electrică, nu doar asupra alimentării locuințelor cu apă caldă și căldură. Centralele operate de ELCEN produc simultan energie termică și electrică, printr-un proces tehnologic numit cogenerare.

Electricitatea obținută este introdusă în Sistemul Energetic Național (SEN), contribuind inclusiv la acoperirea necesarului de consum din București. Potrivit companiei, suprasolicitarea de lungă durată a instalațiilor poate impune reducerea funcționării anumitor grupuri energetice.

În situații mai grave, unele echipamente ar putea deveni indisponibile. Aceste probleme ar determina diminuarea capacității de producție a energiei termice, dar și a cantităților de electricitate livrate în sistemul național.

ELCEN a avertizat că indisponibilizarea unor capacități de producție ar putea îngreuna și echilibrarea Sistemului Energetic Național. Compania a prezentat aceste situații drept riscuri asociate continuării pierderilor, fără să anunțe că producția de energie electrică ar fi fost deja întreruptă din această cauză.

În comunicatul transmis duminică, ELCEN a explicat că responsabilitățile privind producerea și distribuția energiei termice sunt împărțite între două companii. Electrocentrale București produce agentul termic și îl livrează până la limita de proprietate a centralelor sale.

Transportul și distribuția acestuia către consumatori, precum și întreținerea și modernizarea conductelor, intră în responsabilitatea Termoenergetica.

ELCEN susține că investițiile destinate modernizării centralelor nu sunt suficiente pentru eliminarea problemelor de alimentare cu apă caldă și căldură dacă pierderile din rețea rămân ridicate.

Compania consideră necesară modernizarea atât a instalațiilor de producție, cât și a infrastructurii de transport și distribuție. Avertismentul a fost transmis în contextul sezonului rece, când centralele trebuie să asigure cantitățile de energie termică necesare încălzirii locuințelor racordate la sistemul centralizat al Capitalei.