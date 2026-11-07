Baterii fotovoltaice cu finanțare de la AFM. Cine poate primi bani și ce acte sunt necesare

Baterii fotovoltaice cu finanțare de la AFM. Românii care dețin panouri fotovoltaice și au statut de prosumator vor putea solicita, începând cu 20 noiembrie 2026, finanțare pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a stabilit un buget de 400 de milioane de lei pentru noul program, iar sprijinul acordat poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare proiect. Cererile vor fi evaluate pe baza unui punctaj, nu în ordinea depunerii.

Administrația Fondului pentru Mediu a stabilit condițiile de finanțare pentru proprietarii care vor să adauge baterii de stocare sistemelor fotovoltaice existente. Programul este destinat persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice instalate și conectate la rețeaua electrică, având calitatea de prosumator.

Finanțarea urmărește să permită utilizarea energiei produse în timpul zilei și în perioadele în care panourile nu mai generează electricitate. Una dintre principalele diferențe față de alte programe derulate de AFM privește modalitatea de alegere a beneficiarilor.

Fondurile nu vor fi distribuite exclusiv în funcție de rapiditatea înscrierii. Dosarele vor fi analizate și ordonate descrescător, în funcție de punctajele obținute. Data și ora transmiterii cererii vor conta numai pentru departajarea proiectelor care acumulează același punctaj. Astfel, prosumatorii vor fi selectați în funcție de criteriile prevăzute în ghidul de finanțare, în limita bugetului disponibil.

Prin noul program, AFM poate acoperi până la 75% din valoarea investiției eligibile, fără ca suma acordată să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Diferența dintre valoarea proiectului și finanțarea aprobată trebuie achitată de beneficiar. Tot în sarcina proprietarului vor rămâne eventualele cheltuieli care nu sunt acceptate la decontare.

Ghidul stabilește și un plafon pentru costul echipamentelor instalate. Valoarea maximă eligibilă este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare, cu TVA inclusă.

Sistemul achiziționat trebuie să fie nou și să ofere o capacitate utilă de stocare de minimum 10 kWh. De asemenea, echipamentele trebuie să poată prelua automat energia produsă în exces de panourile fotovoltaice. Prin aceste condiții, finanțarea este direcționată către instalații care permit păstrarea surplusului de electricitate pentru utilizarea ulterioară.

Persoanele interesate să obțină finanțare vor depune documentele exclusiv online, prin platforma Administrației Fondului pentru Mediu. Dosarul trebuie să includă cererea de finanțare, care se descarcă din aplicație, se completează și se încarcă ulterior fără semnătură.

Solicitanții trebuie să pregătească și următoarele documente:

Actul de identitate valabil;

Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF;

Certificatul de atestare fiscală emis de primăria de domiciliu;

Contractul de prosumator aflat în vigoare;

Certificatul de racordare emis pe numele solicitantului;

O factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

În situația în care locuința unde va fi instalat sistemul se află într-o altă localitate decât cea de domiciliu, este necesar și certificatul fiscal emis de primăria localității respective. O condiție de eligibilitate este ca solicitantul să nu înregistreze datorii restante către bugetul local sau către bugetul general consolidat.

Documentele eliberate electronic de autorități trebuie încărcate în formatul digital original. Printarea și scanarea ulterioară a acestora nu înlocuiesc documentul electronic inițial. Lista documentelor și calendarul au fost publicate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Calendarul programului prevede două etape distincte, una pentru firmele care vor instala echipamentele și alta pentru persoanele fizice care solicită finanțarea. Prima etapă este dedicată validării instalatorilor.

Firmele interesate se pot înscrie începând de luni, 16 noiembrie 2026, ora 10:00. Perioada de depunere a documentelor se încheie vineri, 20 noiembrie, la ora 23:59. Pentru proprietarii de locuințe, sesiunea de înscriere începe vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10:00.

Cererile vor putea fi transmise până miercuri, 25 noiembrie 2026, la ora 23:59. Pe parcursul perioadei de înscriere, solicitantul are posibilitatea să anuleze o cerere și să o depună din nou dacă identifică erori sau informații omise.

Evaluarea dosarelor va avea loc după închiderea sesiunii, potrivit criteriilor de punctaj stabilite de AFM.

După verificarea cererilor și publicarea rezultatelor, persoanele admise vor trebui să aleagă un instalator dintre firmele validate în cadrul programului.

Beneficiarii vor avea la dispoziție 90 de zile pentru efectuarea acestei selecții prin aplicația AFM. Ulterior, proiectele aprobate trebuie implementate în termenul prevăzut de program.

Montarea bateriilor fotovoltaice și punerea în funcțiune a sistemelor de stocare trebuie realizate într-un interval de maximum 12 luni.

Finanțarea se acordă exclusiv pentru cheltuielile eligibile, cu respectarea plafonului de 15.000 de lei și a contribuției proprii obligatorii.