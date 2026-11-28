Republica Moldova. Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută şi ca Biserica Măzărachi, după numele ctitorului, cea mai veche clădire din Chişinău şi una din cele mai vechi biserici medievale moldoveneşti de pe teritoriul dintre Nistru şi Prut, se află de mai bine de 70 de ani în gestiunea comunităţii lipovenilor ruşi de rit vechi.

Biserica a fost cedată de comuniştii ruşi în 1955. De fapt, acesta nu este singurul gest al ruşilor faţă de biserica Măzărachi, pentru a o lega mai mult de tradiţiile şi cultura rusească.

Biserica se înalță pe o pantă, pe strada care îi poartă numele, strada Măzărachi, la nord-est de centrul vechi. Este o clădire sobră și compactă, care prin forme se înrudește cu arhitectura bisericească medievală a Moldovei. Este departe de arhitectura bisericilor neoclasice pe care administrația rusă le-a construit la Chișinău în secolul al XIX-lea.

La poalele dealului se află un bloc de piatră care marchează locul unui izvor. Potrivit unei explicații des întâlnite, numele Chișinău vine de la chișla nouă, o veche expresie românească înțeleasă ca „izvor nou”.

Comunitatea ştiinţifică susţine că biserica Măzărachi a început să funcţioneze în anul 1752. Ctitor al bisericii este pârcălabul Chişinăului, Vasile Măzărachi, serdar şi vistiernic, atestat în Chişinău în 1739 şi 1741.

Lăcaşul de cult este situat pe teritoriul oraşului Vechi, pe un promontoriu de pe malul râului Bâc, construită deasupra Fântânii Mari, cunoscut drept Fontalul oraşului. Iniţial, biserica atestată în februarie 1789 avea hramul Sf. Iachim şi Ana.

În timpul lucrărilor de reparaţie din 1812, arhitectura a fost modificată: schimbat aspectul părţii superioare a pereţilor, suprimată turla de deasupra naosului şi schimbat hramul bisericii în Naşterea Maicii Domnului.

Biserica este de tip triconc, alcătuită dintr-un naos alungit, cu două abside laterale semicirculare în plan, despărţit prin arcuri dublouri de absida altarului semicirculară la est şi pronaosul pătrat la vest. În colţul de sud-vest al pronaosului, este o scară în spirală care urcă la camera clopotelor a clopotniţei, adăugate ulterior.

Sistema de boltire a spaţiilor interioare este realizată prin calote sferice pe pendantivi, susţinute de arcuri pe console şi stâlpi angajaţi de colţ în pronaos. Absidele sunt acoperite cu semicalote sferice. Toată boltirea interioară este ascunsă sub un acoperiş în pante, rotunjit deasupra absidei altarului

Decoraţia plastică exterioară a bisericii se rezumă la o friză pe sub cornişa pereţilor, compusă dintr-un brâu cu muluri, care înconjură biserica, coborât mai jos pe suprafaţa absidelor laterale, deasupra ferestrelor cornişe triunghiulare, influenţe ale neoclasicismului.

O caracteristică a bisericii Măzărachi este că a fost construită din piatră. În timp ce în perioada medievală bisericile din Basarabia erau construite, în cea mai mare parte, din lemn.

Potrivit legendei, prin anul 1740, boierul Vasile Măzărachi a fost ales conducător al Chișinăului. El era foarte bogat - avea case, magazii, prăvălii mari și mici și deținea și multe moșii întinse. Boierul trăia fericit, făcea lege țăranilor și nu ducea lipsă de nimic.

Într-o zi, acesta a primit o scrisoare de la guvernatorul turc al Tighinei, prin care i se cerea urgent să vină la cetate. Boierul a fost chemat la Tighina pentru a da explicații în urma unui denunţ anonim.

Se zvonea că guvernatorul Tighinei era un om foarte rău și niciunul dintre cei chemaţi la el nu rămânea în viaţă. Înainte de plecare, Măzărachi s-a rugat lui Dumnezeu. Promițând că, dacă va scăpa cu viață, va construi o biserică frumoasă la Chișinău.

A doua zi boierul a mers la Tighina cu zece care de avere. Apoi a vorbit convingător în faţa guvernatorului, care l-a achitat. Iar când a revenit la Chişinău, şi-a onorat promisiunea. A construit pe vârful unui deal o biserică moldovenească, asemenea unei mici cetăți, care a rezistat războaielor, revoluțiilor și cutremurelor.

Istoricii nu pun la îndoială aportul boierului Măzărachi la construcţia lăcşţului de cult. Dar susţin că legenda a fost modificată după 1812 pentru a susține ideea că întreaga Moldovă era o provincie turcească.

În realitate, Vasile Măzărachi nu putea fi numit decât de Domnul moldovean al vremii, Constantin Mavrocordat sau succesorul său, Constantin Racoviță. Pentru că Chișinăul nu făcea parte din Tighina, teritoriu otoman la fel ca și Bugeacul. Făcea parte din Principatul Moldovei, stat vasal al porții otomane, dar autonom.

În perioada medievală, biserica a fost sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei, recunoscută de Patriarhia Constantinopolului.

După ocupaţia ţaristă a Basarabiei în 1812, biserica Măzărachi a fost transferată Patriarhiei Moscovei. Între cele două războaie mondiale, a aparţinut Mitropoliei Basarabiei, parte a Patriarhiei României.

După cea de a doua ocupaţie sovietică, în 1945 biserica a fost retranferată Patriarhiei Moscovei.

Biserica Măzărachi este una dintre foarte puținele biserici din Chișinău, care nu au fost închise în perioada sovietică. În anii ’60 ai secolului trecut, când multe biserici erau închise, distruse ori pângărite, ea a fost cedată comunităţii creştine de rit vechi rus, schimbându-i hramul în Acoperământul Maicii Domnului.

Autoritățile sovietice au oferit acest lăcaș comunității rușilor lipoveni în schimbul vechii lor catedrale, care fusese demolată pentru construcția bulevardului Tineretului, actualul bulevard Grigore Vieru.

Pentru a corespunde exigenţelor acestui rit, în anii 90 ai secolului XX, au fost construite pridvoare laterale pentru accesul separat al bărbaţilor şi femeilor, care a modificat aspectul bisericii. Iar biserica a fost împodobită cu obiecte de rit ale cultului respectiv.