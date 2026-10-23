Românii care vor să își reducă facturile la energie își instalează tot mai multe sisteme fotovoltaice din fonduri proprii, în condițiile în care o nouă sesiune a programului Casa Verde nu este disponibilă. Costurile ridicate și timpul de așteptare pentru finanțarea publică îi determină pe proprietarii de locuințe și pe micii antreprenori să investească pe cont propriu sau să apeleze la credite.

Un exemplu este cel al lui Andrei Nica, antreprenor și proprietar al unei pizzerii, care spune că factura la electricitate pentru afacerea sa depășește 5.600 de lei. Acesta a decis să instaleze un sistem fotovoltaic cu capacitate de producție și stocare, în speranța că va reduce cheltuielile lunare atât pentru firmă, cât și pentru locuință.

Andrei Nica spune că factura la electricitate pentru locuința sa ajungea la aproximativ 1.500 de lei. Prin instalarea panourilor fotovoltaice, acesta urmărește să acopere o parte cât mai mare din consumul propriu.

„Încercăm să ne acoperim pe cât posibil consumul”, a explicat antreprenorul, potrivit Observator.

În cazul pizzeriei, obiectivul este reducerea costurilor cu energia electrică prin utilizarea unei părți din producția propriului sistem. Antreprenorul estimează că ar putea acoperi între 20% și 30% din consumul afacerii, în funcție de energia produsă și de necesarul de electricitate.

Deși ar fi dorit să beneficieze de finanțarea oferită prin Casa Verde, acesta a renunțat să mai aștepte o nouă sesiune.

„Birocrația ne limitează. Și am preferat să mergem pe finanțare proprie”, a declarat Andrei Nica pentru Observator.

Potrivit instalatorilor din domeniu, cererea pentru sistemele fotovoltaice a crescut, inclusiv în rândul clienților care trebuie să suporte integral investiția.

George Truşcă, instalator de sisteme fotovoltaice, a declarat că firma sa a ajuns să monteze între 120 și 130 de sisteme lunar, față de o medie anterioară de aproximativ 100.

Creșterea indică un interes mai mare pentru producerea energiei la nivel individual, chiar și în absența unei finanțări publice disponibile.

Pentru a acoperi costurile, unii beneficiari folosesc economiile proprii, în timp ce alții apelează la credite bancare sau la soluții de plată în rate. Potrivit informațiilor prezentate de instalatori, anumite variante de finanțare pot avea perioade de rambursare de până la cinci ani, cu dobânzi fixe care pornesc de la 6%. Condițiile diferă însă în funcție de finanțator și de produsul de creditare.

Reluarea programului Casa Verde este așteptată de persoanele care intenționează să instaleze panouri fotovoltaice cu sprijin financiar de la stat. În prezent, potrivit declarațiilor prezentate de instalatorii citați, clienții nu se pot înscrie într-o nouă sesiune.

Florin Diaconu, instalator de sisteme fotovoltaice, estimează că programul ar putea fi lansat din nou în anul următor. Aceasta este însă o estimare, nu o dată oficială de reluare.

În materialul citat este menționată posibilitatea unui sprijin financiar de până la 15.000 de lei, în funcție de condițiile programului, de punctaj și de contribuția beneficiarului. Valoarea efectivă a finanțării, cheltuielile eligibile și condițiile de participare trebuie confirmate prin documentele oficiale ale unei eventuale noi sesiuni.

Prin urmare, persoanele interesate ar trebui să urmărească anunțurile Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), instituția responsabilă de derularea programului, înainte de a lua o decizie financiară bazată pe estimări.

Un alt subiect important pentru dezvoltarea sistemelor fotovoltaice este finanțarea bateriilor de stocare. Acestea permit păstrarea unei părți din energia produsă în timpul zilei și folosirea ei ulterior, inclusiv seara sau în perioadele în care panourile generează mai puțină electricitate.

Corneliu Badea, expert în energie, consideră că finanțarea panourilor și a soluțiilor de stocare ar fi trebuit concepută împreună încă de la începutul programelor de sprijin.

„A fost o eroare faptul că statul nu a început de la primul program să ofere bani atât pentru panouri, cât şi pentru stocare. Lucrurile trebuiau făcute împreună”, a declarat acesta.

Integrarea bateriilor poate crește proporția energiei produse care este utilizată direct de beneficiar. Rezultatul depinde însă de capacitatea sistemului, profilul de consum, producția sezonieră și dimensionarea instalației. Costul suplimentar al bateriilor trebuie luat în calcul atunci când este evaluată rentabilitatea investiției.

În lipsa unei noi sesiuni Casa Verde, instalarea panourilor fotovoltaice rămâne o opțiune pentru gospodăriile și afacerile care vor să își reducă dependența de energia cumpărată din rețea. Totuși, recuperarea investiției nu este automată și diferă în funcție de costul instalației, consumul propriu, prețul energiei și posibilitatea de a utiliza sau valorifica surplusul produs.

Până la publicarea unor condiții oficiale pentru o nouă sesiune, cei care intenționează să investească trebuie să compare ofertele instalatorilor, costurile de finanțare și capacitatea sistemului de a răspunde consumului real.