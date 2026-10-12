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România stă mai bine decât media europeană la rezervele de gaze. Ce spun reprezentanții Ministerului Energiei despre prețuri

România stă mai bine decât media europeană la rezervele de gaze. Ce spun reprezentanții Ministerului Energiei despre prețuriAragaz. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Depozitele de gaze naturale din România se află peste media europeană și peste nivelul de 80% stabilit pentru începutul lunii octombrie, iar populația și sistemele de încălzire centralizată au asigurate atât cantitățile necesare, cât și prețurile, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a atras însă atenția că statul nu dispune de resurse bugetare pentru a sprijini marii consumatori de electricitate și gaze în acoperirea diferențelor de preț.

Declarațiile au fost făcute luni, la cea de-a VIII-a ediție a Forumului Gazelor Naturale, dedicat rolului gazelor naturale în reindustrializarea României.

România are rezerve de gaze peste ținta europeană

Cristian Bușoi a afirmat că nivelul stocurilor de gaze din România depășește atât media europeană, cât și ținta de 80% stabilită prin legislația europeană pentru data de 1 octombrie. Producția de gaze va continua și în timpul sezonului rece, potrivit secretarului de stat.

„Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80%, care a fost asumată prin legislația europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț, și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată. În schimb, sigur nu avem încă o soluție - și va trebui să o găsim împreună - contextul nevoii de a reduce în continuare deficitul bugetar. Nu avem resurse bugetare să acomodăm noi cheltuieli sau sprijin pentru diferența de preț pe facturi pentru marii consumatori de electricitate și de gaz natural. Și, aici, evident, lucrurile sunt extrem de îngrijorătoare’, a transmis Bușoi.

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Cristian Buşoi. Sursa foto: Facebook

Prețurile gazelor s-au dublat față de octombrie 2025

Secretarul de stat a atras atenția că prețurile gazelor naturale au crescut puternic față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit acestuia, conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz și avarierea unor capacități de producție din Qatar au contribuit la scumpirea gazelor.

„Vorbim de prețuri la gaze de 80 euro, față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35 euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală o știm cu toții - conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere. Și, atunci, ne confruntăm cu o competiție puternică între Asia și Uniunea Europeană pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Aici, sigur, este foarte important să reafirm încă o dată sprijinul și parteneriatul esențial cu SUA. În 2022, fără gazul lichefiat, Uniunea Europeană ar fi intrat într-o criză profundă’, a susținut el.

Bușoi nu anticipează o criză similară celei din 2022

Deși prețurile gazelor provoacă îngrijorare la nivel european, Cristian Bușoi a susținut că nu există, în acest moment, indicii care să arate că Uniunea Europeană se îndreaptă spre o criză comparabilă cu cea din 2022.

„Nu ne așteptăm la repetarea situației din 2022. Niciun expert, nici analiza ultimului Consiliu de energie din Dublin - miniștrii energiei din Uniunea Europeană - nu duc către această direcție, dar există multă îngrijorare în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul la gazul natural, care, evident, influențează prețul la electricitate. Avem și scrisoarea comisarului european (pentru energie și locuințe - n. r.) Dan Jorgensen. Există și unele temeri - de curând, Politico a venit cu o analiză foarte interesantă legată și de accesul la cantități, efectiv dincolo de prețurile foarte mari. Sigur că fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa, în acest moment România are o oarecare protecție’, a susținut secretarul de stat.

Oficialul consideră că redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea contribui la temperarea prețurilor. În opinia sa, Uniunea Europeană ar trebui să mențină condiții favorabile pentru investițiile în proiecte de gaze naturale, chiar dacă finanțarea europeană se concentrează pe tehnologii curate și surse regenerabile.

România ar trebui să susțină investițiile în producția de gaze

Cristian Bușoi a pledat pentru dezvoltarea capacităților de producție a gazelor naturale pe teritoriul Uniunii Europene. Printre argumentele invocate se numără crearea de locuri de muncă, încasarea taxelor și respectarea unor standarde de mediu pe care le consideră mai ridicate decât cele aplicate în anumite state exportatoare.

„Odată ce se va redeschide Strâmtoarea Ormuz se așteaptă și o oarecare normalizare a prețurilor, ceea ce va genera și pentru Uniunea Europeană cumva o situație în care să accepte că în continuare proiectele de gaz natural trebuie susținute, nu finanțate, nu granturi, nu instrumentele de finanțare. Înțelegem că acolo focusul este pe tehnologiile curate și pe regenerabile, dar cel puțin partea de bănci comerciale și de permetting (autorizare/obținere de permise - n. r.) să continue să fie atractivă pentru investițiile în gaz natural. Eu am spus constant în ultimele 6-7 reuniuni ale consiliilor de energie, consiliul de miniștri ai energiei din Uniunea Europeană, la care am participat: este mai avantajos pentru Uniunea Europeană să producă gaz natural pe teritoriul său. Tehnologiile sunt de ultimă generație, locuri de muncă și taxe”, a arătat acesta.

Ce spune Cristian Bușoi despre protecția mediului și regulile UE

În ceea ce privește protecția mediului, avem garanția că sunt standarde mult mai înalte decât să spunem în nordul Africii - nu vorbesc de SUA și de Norvegia care au standarde de mediu înalte, vorbesc de alte țări din care Uniunea Europeană importă gaz natural. Și atunci de ce să nu facem aceste investiții pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales că trebuie să eliminăm total importurile din Rusia?’, a adăugat Bușoi.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei a participat luni la cea de-a VIII-a ediție a Forumului Gazelor Naturale, cu tema „Rolul Gazelor Naturale în reindustrializarea României”. Evenimentul a fost organizat de Financial Intelligence, în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă.

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