Un nou premiu Romanian Legal Awards ajunge la Timișoara. Casa de Avocatură Alexandru Mușătoiu a primit vineri, 20 noiembrie 2026, la gala desfășurată la NORD Events, în București, premiul de excelență pentru practica de Dreptul Muncii (Employment). Avocatul Alexandru Mușătoiu a fost prezent la ceremonie împreună cu echipa sa.

Pentru avocații timișoreni este al treilea an consecutiv printre laureați. În septembrie 2024, la cea de-a șaptea ediție a galei, cabinetul a fost desemnat „Timișoara Law Firm of The Year”, iar în noiembrie 2025 și-a reconfirmat titlul.

Cele trei distincții nu sunt însă identice. Primele două au răsplătit casa de avocatură în ansamblul ei, ca firmă a anului în orașul de pe Bega. Cea de acum recunoaște o specializare: dreptul muncii, domeniul în care echipa a obținut rezultatele sale cele mai cunoscute.

Dreptul muncii este terenul pe care interesele economice ale firmelor se întâlnesc cu drepturile salariaților. În cadrul cabinetului, avocații de dreptul muncii analizează contracte și decizii ale angajatorilor, contestă concedieri, asistă restructurări și reprezintă clienții în instanță.

Dosarul care a făcut cunoscută echipa în toată țara este cazul IBM. O programatoare care lucrase aproape zece ani la IBM România a obținut în instanță anularea concedierii, reintegrarea pe post și despăgubirile cuvenite, printr-o hotărâre rămasă definitivă la Curtea de Apel Timișoara în aprilie 2026.

Cu două săptămâni înaintea galei, Alexandru Mușătoiu a revenit public asupra speței și a explicat ce a cântărit în fața judecătorilor: respectarea procedurii disciplinare, descrierea concretă a faptelor reproșate și obligația angajatorului de a-și justifica decizia. Mărimea sau renumele unei companii, a arătat avocatul, nu țin locul dovezii că a respectat legea.

Cabinetul de Avocat Alexandru Mușătoiu a fost fondat la Timișoara în 2006. Fondatorul are peste două decenii de practică, coordonează strategia juridică a cabinetului și publică frecvent comentarii despre legislație și jurisprudență.

Din echipă fac parte Natalia Șerban (dreptul muncii, drept administrativ și imobiliar), Filip Mircea (dreptul afacerilor, fiscalitate și insolvență), Denisa Bihari (drept penal și contravențional, dreptul transporturilor, litigii privind fondurile europene) și Iulia Cerbu (dreptul familiei, drept comercial și malpraxis medical). Primul contact cu clienții și organizarea biroului îi revin Vivianei Marcu, Office Manager.

Gala Romanian Legal Awards are loc în fiecare an la București și premiază profesioniști ai dreptului din toată țara. Pentru o echipă din afara Capitalei, trei prezențe consecutive printre laureați arată că munca făcută la Timișoara este văzută și apreciată la nivel național.

Cabinetul le-a mulțumit organizatorilor și clienților și a ținut să spună că premiul aparține oamenilor care au lucrat la dosare și celor care le-au încredințat problemele lor.