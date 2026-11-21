Bulgaria pregătește o amplă acțiune pentru atragerea pe piața muncii a peste un milion de persoane inactive economic. Începând din 2027, echipe mobile formate din reprezentanți ai mai multor instituții vor merge la domiciliul acestora pentru a afla de ce nu lucrează și pentru a le prezenta oportunitățile de angajare, cursurile de calificare și programele de reconversie profesională, potrivit Forbes.

Planul a fost prezentat de ministrul bulgar al Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, într-un interviu acordat postului de televiziune bTV. Potrivit acesteia, autoritățile pregătesc un registru electronic prin care vor identifica persoanele care nu au un loc de muncă și nici nu caută activ unul.

Baza de date va reuni informații provenite de la mai multe instituții, inclusiv din sistemul de învățământ și din evidența populației. După identificarea persoanelor și a adreselor acestora, echipe interinstituționale vor merge la domiciliu pentru a discuta cu cei vizați și pentru a afla motivele pentru care nu participă la activitatea economică.

Autoritățile vor să identifice situațiile în care oamenii ar putea fi ajutați să se angajeze, dar și obstacolele care îi împiedică să intre pe piața muncii.

Persoanele care doresc să lucreze vor putea beneficia de cursuri gratuite de calificare sau de reconversie profesională. În plus, serviciile de ocupare a forței de muncă le vor putea ajuta să găsească un angajator și să identifice posturi potrivite pregătirii și competențelor lor.

Unele dintre programele de formare vor include și indemnizații pentru participanți, astfel încât aceștia să poată urma cursurile și să își dezvolte competențele necesare pentru angajare.

Registrul electronic ar urma să devină operațional în 2027. Ministerul Muncii pregătește, în paralel, instrumente digitale destinate persoanelor care își caută un loc de muncă. Printre acestea se numără un „birou virtual de ocupare a forței de muncă” și un instrument de orientare profesională numit „busola carierei”.

Amploarea proiectului este justificată de numărul ridicat al persoanelor care nu participă la piața muncii. Conform Institutului Național de Statistică din Bulgaria, în trimestrul al treilea din 2026, țara avea 1,06 milioane de persoane inactive economic, cu vârste între 15 și 64 de ani. Acestea reprezentau 26,9% din populația din această categorie de vârstă.

O parte importantă dintre persoanele inactive nu lucrează deoarece sunt implicate în educație sau în programe de formare profesională. Această categorie reprezenta 42,4% din total.

Statisticile indică și existența a 16.900 de persoane descurajate. Acestea și-ar dori să aibă un loc de muncă, dar nu îl caută în mod activ, fiind considerate inactive din punct de vedere economic.

Inițiativa nu este una nouă. Autoritățile bulgare au prezentat planul încă din iunie 2025, când anunțau că vor crea registrul electronic și vor începe contactarea persoanelor inactive în următoarele luni.

Implementarea proiectului a fost însă întârziată, iar lansarea efectivă este programată acum pentru anul 2027. Noul calendar presupune finalizarea sistemului de evidență și organizarea echipelor care vor merge la domiciliul persoanelor identificate.

Măsura este pregătită într-un context în care Bulgaria se confruntă cu un deficit de forță de muncă și cu probleme demografice. Deși rata șomajului a coborât la 3,1% în trimestrul al treilea din 2026, rata ocupării a scăzut cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 70,8%.

Datele arată că o rată redusă a șomajului nu înseamnă automat că o proporție mai mare a populației lucrează. Persoanele inactive economic nu sunt incluse în numărul șomerilor dacă nu caută activ un loc de muncă, iar atragerea lor pe piața muncii reprezintă una dintre provocările autorităților.

Viceministrul Muncii, Danail Rusev, a subliniat că eforturile instituțiilor nu trebuie să se limiteze la integrarea celor care nu lucrează. Este importantă și menținerea angajaților existenți pe piața muncii, inclusiv prin dezvoltarea și actualizarea competențelor profesionale.

Separat de programul destinat persoanelor inactive, ministrul Natalia Efremova a anunțat că au fost asigurate fondurile pentru acordarea unor ajutoare de Crăciun în valoare de 50 de euro.

Aproximativ 500.000 de persoane vulnerabile ar urma să primească acest sprijin, printre beneficiari numărându-se și pensionarii cu venituri mici. Banii vor fi distribuiți fie prin transfer în conturile bancare, fie prin intermediul oficiilor poștale.

Astfel, autoritățile bulgare pregătesc atât măsuri pentru creșterea numărului de persoane active pe piața muncii, cât și un ajutor financiar acordat înaintea sărbătorilor de iarnă celor cu venituri reduse.