Bulgarii sunt chemați duminică, 1 noiembrie 2026, la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se confruntă actuala președintă Iliana Yotova și fostul premier interimar Andrey Gyurov, potrivit Anadolu Agency. Scrutinul are loc într-un climat de instabilitate politică, după mai multe runde de alegeri parlamentare anticipate și pe fondul unei participări extrem de reduse la primul tur.

Cei doi candidați au ajuns în finala prezidențială după votul din 25 octombrie, când Yotova a obținut 34,8% din sufragii, iar Gyurov a fost susținut de 32% dintre alegători, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, citate de agenția Anadolu.

Prezența la vot a fost de aproximativ 22,5%, cel mai scăzut nivel înregistrat în perioada postcomunistă a Bulgariei. Rezultatul de duminică este important nu doar pentru viitorul instituției prezidențiale, ci și pentru direcția politică și diplomatică a țării.

În primul tur, desfășurat pe 25 octombrie, au participat 27 de candidați. Niciunul dintre ei nu a reușit să îndeplinească simultan condițiile necesare pentru câștigarea alegerilor din prima rundă.

Iliana Yotova, care candidează alături de Kiril Valchev pentru funcția de vicepreședinte, a obținut 34,8% din voturi. Contracandidatul său, Andrey Gyurov, economist și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei, a acumulat 32%, avându-l ca partener de candidatură pe Georgi Kandev.

Potrivit legislației bulgare, un candidat poate câștiga din primul tur dacă obține peste 50% din voturile valabil exprimate, cu condiția ca participarea la scrutin să depășească jumătate din numărul alegătorilor înscriși pe liste. Dacă aceste praguri nu sunt atinse, primii doi candidați se confruntă într-un tur decisiv.

Secțiile de votare sunt programate să funcționeze între orele 07:00 și 20:00, ora locală.

Miza scrutinului este amplificată de instabilitatea politică din ultimii ani. Bulgaria a organizat opt alegeri parlamentare începând din aprilie 2021, dintre care șapte au fost anticipate. Principala problemă a fost dificultatea partidelor de a forma coaliții stabile și de a menține guverne cu sprijin parlamentar suficient.

La alegerile parlamentare din aprilie 2026, formațiunea Bulgaria Progresistă, condusă de fostul președinte Rumen Radev, a obținut 131 dintre cele 240 de mandate ale Adunării Naționale. Rezultatul i-a asigurat majoritatea absolută în Parlament.

Rumen Radev a demisionat din funcția de președinte în ianuarie 2026, iar Iliana Yotova, care ocupa atunci funcția de vicepreședinte, i-a preluat atribuțiile. Ulterior, Radev a intrat în competiția parlamentară și a devenit prim-ministru.

Yotova beneficiază de sprijinul formațiunii Bulgaria Progresistă și candidează pentru un mandat prezidențial complet. Dacă va câștiga, va deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei.

Politica externă reprezintă una dintre principalele diferențe dintre cei doi candidați. Relațiile Bulgariei cu Rusia, sprijinul pentru Ucraina și poziționarea țării în cadrul NATO au fost teme importante în campania electorală.

Iliana Yotova susține continuarea parcursului european al Bulgariei, dar promovează și îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Ea a pledat pentru o soluție diplomatică în conflictul din Ucraina și pentru negocieri între părțile implicate.

Potrivit Associated Press, în timpul unei dezbateri televizate, Yotova a afirmat că „pacea poate veni doar prin negocieri”. De asemenea, a propus organizarea unei reuniuni de securitate la care să participe toate cele șase state riverane Mării Negre, în vederea unui moratoriu asupra ostilităților.

Andrey Gyurov are o orientare mai ferm prooccidentală. Acesta susține consolidarea relațiilor cu NATO și sprijinirea Ucrainei. În perioada în care a condus guvernul interimar, a semnat un acord de cooperare în domeniul securității cu Kievul.

Gyurov a criticat, de asemenea, lipsa unei poziții suficient de clare a autorităților bulgare în privința războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Scrutinul se desfășoară și pe fondul preocupărilor privind securitatea regională. Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră au provocat victime și dispariția unor membri ai echipajelor, potrivit informațiilor publicate de Associated Press.

Situația a readus în atenție vulnerabilitățile statelor riverane și necesitatea cooperării în domeniul securității maritime.

În acest context, pozițiile celor doi candidați privind relațiile cu Rusia, Ucraina și aliații occidentali pot influența percepția alegătorilor asupra viitorului politicii externe bulgare.

Președinția Bulgariei are atribuții de reprezentare a statului, rol de comandant suprem al forțelor armate și posibilitatea de a exercita dreptul de veto asupra unor acte legislative. Deși puterea executivă este exercitată în principal de guvern, funcția prezidențială rămâne importantă în echilibrul instituțional al țării.

Secțiile de votare din Bulgaria se închid la ora 20:00, iar primele estimări sunt așteptate după încheierea scrutinului. Potrivit Associated Press, rezultatele oficiale sunt programate să fie anunțate luni, 2 noiembrie.

Unul dintre principalele semne de întrebare este dacă participarea la vot va crește față de primul tur, când numai aproximativ 22,5% dintre alegătorii eligibili s-au prezentat la urne.

Rezultatul final va stabili dacă Iliana Yotova obține primul mandat prezidențial propriu sau dacă Andrey Gyurov reușește să câștige competiția cu sprijinul opoziției prooccidentale.