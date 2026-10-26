Alegeri în Bulgaria: Iotova cere pace. Gyurov propune o dezbatere

Iliana Iotova și Andrey Gyurov se pregătesc pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, programat pentru 1 noiembrie, după un prim tur marcat de o prezență redusă la vot, potrivit Novinite. Iotova a transmis un mesaj centrat pe pace și pe participarea cetățenilor la procesul electoral, în timp ce Gyurov a invitat-o la o dezbatere publică înaintea scrutinului decisiv, potrivit publicației bulgare Novinite.

Cei doi candidați încearcă să atragă sprijinul alegătorilor într-o competiție în care voturile celor care nu au participat la primul tur ar putea deveni importante. În acest context, propunerea unei confruntări directe și mesajele despre viitorul politic al țării sunt în centrul campaniei pentru turul al doilea.

În primul său comentariu după anunțarea rezultatelor alegerilor, Iliana Iotova a afirmat că mesajul său de pace va fi prioritar în următoarea etapă a campaniei.

„Mesajul nostru de pace trebuie să fie auzit, iar pe acest lucru ne vom concentra în săptămâna următoare”, a declarat candidata, potrivit relatării citate de Novinite.

Iotova a subliniat că schimbarea politică nu poate fi obținută fără implicarea cetățenilor în procesul electoral. Ea a avertizat că ideea unei schimbări realizate fără vot este o iluzie, insistând asupra importanței participării la urne.

Candidata a vorbit și despre perspectivele Bulgariei în următorii ani, în contextul conflictului militar din Europa. Ea și-a reafirmat angajamentul de a susține pacea și a declarat că țara are o poziție puternică.

Totodată, Iotova a spus că nu dorește să vadă steaguri străine fluturând în piețele și pe străzile Bulgariei. Mesajul său a fost însoțit de promisiunea unei campanii pozitive, fără dependență de ceea ce a numit „coaliții improvizate”.

Referindu-se la primul tur, candidata a menționat și neparticiparea GERB, a doua forță politică ca mărime, între factorii care ar fi influențat prezența la vot. Ea nu a precizat dacă intenționează să solicite sprijinul altor partide înaintea scrutinului din noiembrie.

Andrey Gyurov a propus organizarea unei dezbateri prezidențiale deschise înaintea turului al doilea. Invitația a fost lansată în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul său de campanie, după închiderea urnelor.

Candidatul a sugerat ca cei doi să participe fără candidații la funcția de vicepreședinte, astfel încât confruntarea să se concentreze asupra propriilor poziții și viziuni privind exercitarea mandatului prezidențial.

Gyurov a descris dezbaterea drept o oportunitate pentru alegători de a compara direct propunerile celor doi candidați și de a decide în cunoștință de cauză.

El a susținut că publicul are dreptul la o asemenea confruntare, în special cetățenii care nu au votat în primul tur și care trebuie să decidă dacă se vor prezenta la urne pe 1 noiembrie și pe cine vor susține.

În aceeași intervenție, Andrey Gyurov a afirmat că echipa sa nu a purtat discuții cu reprezentanții sediilor partidelor politice și că nu intenționează să negocieze cu acestea în săptămâna dinaintea turului al doilea.

El a declarat că își bazează candidatura pe sprijinul alegătorilor bulgari, fără a anunța negocieri pentru formarea unor alianțe politice.

În viziunea candidatului, Bulgaria are nevoie de un președinte capabil să contrabalanseze concentrarea puterii, să explice public deciziile adoptate și să contribuie la apropierea cetățenilor, nu la accentuarea diviziunilor.

Aceste teme ar putea ocupa un loc important într-o eventuală dezbatere cu Iotova, dacă invitația va fi acceptată.

Potrivit datelor preliminare ale numărării paralele citate în relatarea inițială, prezența la vot în primul tur a fost de aproximativ 22%. Cifra indică o participare redusă și evidențiază importanța mobilizării alegătorilor înaintea scrutinului decisiv.

Pentru cei doi candidați, atragerea alegătorilor care au absentat de la primul tur poate deveni un obiectiv important al campaniei. În același timp, pozițiile exprimate de Iotova și Gyurov arată două accente distincte: apelul la pace și la o campanie pozitivă, respectiv solicitarea unei confruntări publice axate pe viziunea pentru viitorul țării.

Turul al doilea este programat pentru 1 noiembrie. Până atunci, acceptarea sau respingerea invitației la dezbatere și capacitatea candidaților de a mobiliza electoratul vor rămâne elemente importante ale campaniei prezidențiale din Bulgaria.