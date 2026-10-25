Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale desfășurate duminică, 25 octombrie. Deși a obținut cele mai multe voturi dintre cei 26 de candidați, aceasta nu a întrunit majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur și va trebui să participe la o nouă rundă de scrutin, arată Xinhua. Astfel, Bulgaria se pregătește pentru al doilea tur.

Potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne, Iotova a obținut aproximativ 35% din voturi.

Alpha Research estimează că președinta în exercițiu a fost susținută de 35,3% dintre alegători, în timp ce datele institutului Myara Sociology indică un rezultat de 35,2%.

Prezența la urne a fost redusă, conform primelor estimări. Alpha Research a calculat o participare de 22,3%, în timp ce Myara Sociology a indicat un procent de 21,2%. Rezultatele sondajelor au fost prezentate la televiziunea națională.

În turul decisiv, Iliana Iotova se va confrunta cu fostul premier interimar Andrei Gurov, care s-a clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Conform estimărilor Alpha Research, Gurov a obținut 32,4% din voturi. Myara Sociology îi atribuie un scor de 32,2%, diferența dintre cei doi candidați fiind de aproximativ trei puncte procentuale, potrivit sondajelor publicate după închiderea urnelor.

Turul al doilea trebuie organizat în termen de șapte zile, conform informațiilor prezentate despre calendarul electoral. Rezultatele finale ale primului tur urmează să fie anunțate cel târziu marți seara.

Președintele Bulgariei este ales pentru un mandat de cinci ani. Actualul mandat al Ilianei Iotova se încheie la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Scrutinul de duminică nu a stabilit câștigătorul final al alegerilor prezidențiale, astfel că alegătorii vor reveni la urne pentru a desemna viitorul șef al statului bulgar.