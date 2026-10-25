Bulgarii sunt chemați duminică la urne pentru a-și alege președintele, într-un scrutin dominat de războiul din Ucraina, de relațiile cu Rusia și de îngrijorările provocate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Sondajele o plasează pe primul loc pe Iliana Iotova, actualul șef al statului, urmată de economistul Andrei Gyurov, fost premier interimar, potrivit Associated Press.

Campania electorală s-a desfășurat pe fondul intensificării tensiunilor de securitate din regiune, după ce mai multe nave comerciale au fost vizate de atacuri în apropierea coastelor Bulgariei și României.

Deși președintele Bulgariei are atribuții executive limitate, funcția îi permite să influențeze direcția politicii externe și de securitate a țării.

Analiștii estimează că niciunul dintre cei 27 de candidați nu va obține duminică suficiente voturi pentru a câștiga președinția din primul tur.

Pentru validarea scrutinului, prezența la vot trebuie să depășească 50% din numărul celor aproximativ 6,6 milioane de alegători înscriși pe liste. În plus, candidatul câștigător trebuie să obțină majoritatea voturilor.

Participarea este estimată la mai puțin de 40%, ceea ce face probabilă organizarea unui al doilea tur, programat pentru 1 noiembrie.

Președintele Bulgariei este ales prin vot direct pentru un mandat de cinci ani și poate ocupa funcția pentru cel mult două mandate. Printre atribuțiile sale se numără comanda supremă a forțelor armate, dreptul de veto asupra legilor, semnarea tratatelor internaționale și numirea ambasadorilor.

Iliana Iotova, în vârstă de 62 de ani, este principala favorită a scrutinului. Fostă jurnalistă și fostă membră a Parlamentului European, aceasta a ocupat funcția de vicepreședinte al Bulgariei în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Rumen Radev.

Iotova a preluat președinția în ianuarie 2026, după demisia lui Radev, care a ales să intre în competiția pentru Parlament. Acum, ea candidează pentru a obține propriul mandat.

Deși participă la alegeri ca independentă, actualul președinte beneficiază de sprijinul formațiunii „Bulgaria Progresistă”, condusă de Radev, precum și al Partidului Socialist, unde și-a început cariera politică.

Partidul „Bulgaria Progresistă” a obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din aprilie, consolidându-și poziția pe scena politică bulgară.

Economistul Andrei Gyurov, fost viceguvernator al băncii centrale și fost premier interimar, este principalul rival al Ilianei Iotova.

Gyurov a condus guvernul bulgar în primele luni ale anului 2026 și beneficiază de sprijinul opoziției reformiste pro-occidentale.

Potrivit analiștilor, acesta ar avea cele mai mari șanse să o învingă pe Iotova dacă alegerile vor fi decise în turul al doilea.

Competiția dintre cei doi candidați este importantă și pentru viitoarea orientare a politicii externe a Bulgariei, în special pentru relațiile cu Moscova și cu partenerii occidentali.

Bulgaria este membră NATO din 2004 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Cu toate acestea, legăturile istorice și culturale cu Rusia continuă să genereze opinii diferite în societatea bulgară.

Rumen Radev a susținut în repetate rânduri menținerea direcției europene a țării, dar a pledat și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Moscova și ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei. Analiștii consideră că Iliana Iotova ar putea continua linia promovată de fostul președinte.

În timpul unui miting electoral organizat în această săptămână, Iotova a prezentat războiul din Ucraina drept unul dintre principalele subiecte care o diferențiază de ceilalți candidați. Ea a susținut că pacea trebuie obținută prin negocieri, nu prin forță.

„Vrem ca Marea Neagră să devină o zonă militară închisă? Nu vom accepta categoric o astfel de decizie. Nu voi accepta această atitudine belicoasă”, a declarat Iotova.

Atacurile asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei au devenit un subiect important al campaniei electorale.

În cursul lunii octombrie, cel puțin șapte nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în Marea Neagră. Incidentele au provocat îngrijorări privind extinderea efectelor războiului din Ucraina asupra altor state din regiune.

Potrivit informațiilor prezentate în relatarea despre scrutin, atacurile s-au soldat cu trei morți, iar cel puțin 28 de persoane au fost date dispărute.

Loviturile din zonele economice exclusive ale României și Bulgariei pun în pericol o rută maritimă importantă și sporesc preocupările legate de securitatea celor două state, ambele membre NATO.

Aceste evoluții au adus în prim-plan riscul ca tensiunile militare să afecteze tot mai mult regiunea Mării Negre, iar candidații la președinția Bulgariei au fost nevoiți să își prezinte pozițiile față de război și de relațiile cu Rusia.

Un sondaj realizat de Market Links în perioada 13-19 octombrie îi atribuie Ilianei Iotova 47,3% din intențiile de vot, în timp ce Andrei Gyurov este cotat cu 30,6%.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.006 cetățeni bulgari, iar marja de eroare este de trei puncte procentuale.