Agentul Serviciului Național de Protecție (NSO) din Bulgaria care a trântit-o la pământ pe jurnalista Sonia Koltuklieva a fost reținut, iar autoritățile au deschis o anchetă penală în acest caz, potrivit publicației Vesti.

Anunțul a fost făcut de jurnalistă în noaptea de 22 spre 23 octombrie, după ce a fost audiată la Parchetul Militar. Koltuklieva a ajuns la spital în urma incidentului petrecut la Sofia, în timp ce încerca să îi adreseze întrebări președintei Parlamentului, Mihaela Dotsova.

Cazul a provocat reacții din partea clasei politice și a organizațiilor de presă, după ce imaginile cu intervenția agentului au fost distribuite pe rețelele sociale. Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria a cerut o anchetă rapidă și transparentă, precum și stabilirea responsabilităților tuturor celor implicați.

Sonia Koltuklieva a anunțat, la ieșirea de la Parchetul Militar, că agentul care a împins-o a fost reținut și că a fost deschisă o procedură de urmărire penală.

„Au reținut angajatul NSO care m-a împins. Au deschis o procedură penală”, a declarat jurnalista, potrivit publicației bulgare Vesti.bg.

Aceasta a relatat că a fost audiată de procurorii militari și că documentele medicale au fost transmise autorităților. Potrivit declarațiilor sale, medicii au constatat o fractură la nivelul umărului, iar durerile au fost atât de puternice încât nu i-a putut fi aplicată imediat o atelă.

Serviciul Național de Protecție anunțase anterior că a dispus verificarea urgentă a comportamentului agenților implicați și că a sesizat Parchetul Militar. Instituția a precizat că vor fi luate măsuri ferme dacă se va stabili că personalul său a acționat în afara limitelor impuse de situație.

Incidentul a avut loc pe bulevardul Hristo Botev din Sofia, în fața sediului partidului Bulgaria Progresistă, asociat premierului Rumen Radev.

Mai mulți jurnaliști se aflau acolo pentru a-i adresa întrebări Mihaelei Dotsova despre amânarea repetată a audierilor parlamentare referitoare la grațierile acordate de Iliana Iotova în perioada în care aceasta ocupa funcția de vicepreședintă.

Koltuklieva a întrebat-o pe președinta Parlamentului de ce a blocat de două ori desfășurarea audierilor. Dotsova nu a răspuns și s-a urcat în mașina oficială.

În timp ce portiera era închisă, jurnalista s-a apropiat cu telefonul în mână și a încercat să continue întrebările. În imaginile distribuite online se vede cum un agent de securitate o împinge cu putere, iar aceasta cade pe spate, pe trotuar.

Persoanele aflate în apropiere au protestat. Potrivit relatărilor presei bulgare, agenții au părăsit locul incidentului fără să îi acorde jurnalistei primul ajutor.

Jurnalista a contestat explicațiile primite în urma unei întâlniri cu Mihaela Dotsova, care și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Potrivit relatării publicate de bTV, Dotsova i-ar fi spus că s-a speriat când a văzut-o pe jurnalistă în apropierea mașinii. Koltuklieva a susținut că explicația nu este sinceră și a respins încercările de a o considera responsabilă pentru incident.

Today in Bulgaria, journalist Sonya Koltuklieva was violently pushed to the ground by a state security officer while trying to question Parliament Speaker Dotsova. She was left lying on the ground without help and later taken to hospital with injuries. Radev's Bulgaria... https://t.co/Hwx76AHz4r — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) October 22, 2026

„Eu eram cu telefonul în mână, nu cu o armă. Ce i-aș fi putut face președintei Parlamentului?”, a declarat jurnalista, potrivit Vesti.bg.

Aceasta a mai spus că agenții ar fi putut să o îndepărteze sau să se interpună între ea și persoana protejată, fără să recurgă la o intervenție care să o trântească la pământ.

Academia Medicală Militară din Sofia a confirmat că o persoană din breasla jurnalistică a fost examinată în departamentul de urgență și ulterior externată pentru tratament la domiciliu. Spitalul nu a făcut publice detalii suplimentare despre starea pacientei, invocând confidențialitatea datelor medicale.

Incidentul a provocat reacții critice din partea mai multor politicieni bulgari. Președinta Parlamentului a calificat cele întâmplate drept inacceptabile și a anunțat că va solicita cele mai stricte măsuri din partea serviciului de protecție.

Asociația Jurnaliștilor Europeni din Bulgaria a cerut o anchetă transparentă și stabilirea răspunderii agentului, a colegilor săi și a superiorilor. Organizația a criticat și faptul că personalul de securitate ar fi plecat fără să verifice starea jurnalistei sau să solicite ajutor medical.

Reprezentanții asociației au subliniat că, indiferent de circumstanțele în care jurnalista s-a apropiat de mașină, agenții au obligația de a evita acțiunile care pun în pericol viața și sănătatea cetățenilor.

Reținerea agentului și deschiderea procedurii penale marchează o nouă etapă în investigarea incidentului. Autoritățile urmează să clarifice circumstanțele intervenției, modul în care a fost folosită forța și eventualele încălcări ale legii.

Cazul a generat o dezbatere publică privind conduita serviciilor de protecție și siguranța jurnaliștilor care încearcă să adreseze întrebări oficialilor. Stabilirea răspunderii individuale și a eventualelor sancțiuni depinde de rezultatele anchetei.