Bulgaria nu va mai lua parte la un nou pachet de asistență financiară oferit de Uniunea Europeană pentru Ucraina, măsură care a fost solicitată recent de președintele Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut de premierul bulgar Rumen Radev, care a exprimat o poziție fermă privind implicarea țării sale în finanțarea sprijinului pentru Kiev, conform DPA.

Decizia vine în contextul în care liderul de la Kiev a transmis o nouă solicitare financiară substanțială către partenerii europeni, în vederea susținerii eforturilor de apărare ale țării.

În cadrul summitului Consiliului European desfășurat la Bruxelles, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat o sumă suplimentară de 70 de miliarde de euro din partea blocului comunitar pentru anul viitor. Acești bani ar urma să sprijine Ucraina în continuarea apărării împotriva invaziei ruse.

Aflat în micul oraș bulgar Tvărdița, premierul Rumen Radev a făcut declarații tranșante în fața jurnaliștilor, contestând oportunitatea unei noi implicări financiare.

„Cum vi se pare acest lucru, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în Europa? Bulgaria nu poate fi implicată în niciun fel în această sumă de 70 de miliarde de euro”, a declarat Radev, citat de agenţia bulgară de ştiri BTA.

Șeful guvernului de la Sofia a ținut să amintească faptul că Uniunea Europeană a aprobat deja anul trecut un pachet consistent de asistență financiară pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, prevăzut pentru perioada 2026-2027.

Spre deosebire de alte țări din regiune, Bulgaria a participat la acel efort comun. Trei state membre ale Uniunii Europene, respectiv Ungaria, Cehia și Slovacia, au negociat la acel moment condiții speciale pentru a nu contribui la costurile împrumutului respectiv. De această dată, Bulgaria își dorește să urmeze o cale similară de abținere de la noi angajamente financiare.

În discursul său, Rumen Radev a pledat pentru oprirea rapidă a ostilităților din Ucraina, avertizând asupra efectelor negative pe care conflictul prelungit le are asupra statelor europene. Premierul a subliniat că prelungirea războiului duce la epuizarea resurselor economice, dar și la escaladarea tensiunilor sociale și a instabilității politice pe continent.

„Încheierea (războiului) nu va fi obţinută prin mijloace militare”, a declarat prim-ministrul bulgar, care a deţinut, de asemenea, funcţia de preşedinte al ţării din 2017 până la demisia sa, în ianuarie 2026.