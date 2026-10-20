Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit marți la Oslo pentru o serie de convorbiri critice cu trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff. Demersul are ca obiectiv principal remedierea relațiilor diplomatice dintre Kiev și Washington, care s-au deteriorat considerabil în ultimele săptămâni. Această răcire a survenit pe fondul intensificării contactelor diplomatice și a deschiderii arătate de președintele american Donald Trump față de Moscova, conform datelor transmise de Reuters.

Liderul de la Kiev a detaliat programul vizitei sale în Norvegia, subliniind importanța dialogului și a eforturilor diplomatice comune pentru obținerea unei paci durabile.

„Am ajuns în Norvegia împreună cu echipa mea. Sunt programate întâlniri importante: o întâlnire trilaterală cu (premierul norvegian) Jonas Gahr Støre şi (preşedintele finlandez) Alex Stubb, o întâlnire bilaterală cu Steve Witkoff şi o întâlnire la care vom participa toţi patru. De asemenea, voi avea o audienţă la regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei şi o întâlnire cu Stortingul (parlamentul norvegian - n.r.). Menţinem toate contactele care pot contribui la instaurarea păcii. Vom discuta, de asemenea, despre consolidarea apărării noastre aeriene şi despre producţia comună. Le sunt recunoscător tuturor celor care susţin Ucraina şi o cale demnă către pace” - a scris Zelenski pe X, unde a postat şi imagini de la sosirea sa în Norvegia.

Relațiile bilaterale dintre Ucraina și Statele Unite au suferit modificări substanțiale după ce Donald Trump a decis suspendarea sancțiunilor economice împotriva Rusiei, măsură justificată de administrația americană prin încercarea de a reduce prețurile la combustibil pe piața internă.

În paralel, președintele american l-a criticat public în repetate rânduri pe liderul ucrainean. De la Kiev, oficialii semnalează că partea americană a sistat notificările de avertizare timpurie referitoare la lansările de rachete rusești și a impus restricții privind utilizarea conexiunilor prin satelit SpaceX, esențiale pentru ghidarea dronelor ucrainene.

Tensiunile au fost amplificate de declarațiile recente ale liderului de la Casa Albă. Luni, Trump a declarat că „Rusia, sincer, s-a comportat OK în privinţa Ucrainei” şi că „Zelenski nu ajută prea mult la rezolvarea situaţiei”. El a îndemnat Kievul să găsească „pe altcineva care să negocieze”, aluzie la plecarea lui Zelenski pe care Trump a sugerat în mai multe ocazii că şi-ar dori-o.

Pe lângă discuțiile cu emisarul american la Oslo, Volodimir Zelenski a purtat convorbiri și cu secretarul de stat american Marco Rubio. Subiectele abordate au vizat aspecte tehnice și militare de o importanță critică pentru defensiva ucraineană.

Zelenski a declarat că a discutat cu secretarul de stat Marco Rubio despre chestiuni precum interceptorii de rachete balistice, avertizarea timpurie în cazul atacurilor cu rachete ruseşti şi „situaţia cu Starlink/Starshield, care trebuie restabilită”, referindu-se la sistemul de sateliţi SpaceX. „Desigur, toate acestea se petrec pe fundalul eforturilor noastre diplomatice de a pune capăt acestui război oribil şi uciderii constante a oamenilor”, a spus Zelenski într-o altă postare pe X.

Statele din Europa de Vest mențin o poziție fermă de susținere a Ucrainei, considerând că respingerea invaziei ruse este o problemă existențială pentru securitatea întregului continent. Liderii europeni încearcă în prezent să medieze și să prevină o adâncire a faliilor diplomatice dintre SUA și Ucraina.

Sub noua administrație Trump, SUA au redus semnificativ livrările directe de armament către Kiev, însă permit statelor europene să achiziționeze tehnică militară americană în beneficiul Ucrainei. De asemenea, Washingtonul continuă să furnizeze date de informații și resurse tehnologice pe care partenerii europeni nu le pot suplini în mod independent.

Gazda întâlnirilor, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere, a precizat că scopul reuniunii de marți este reorientarea eforturilor diplomatice către o direcție mai constructivă. La convorbiri participă și președintele Finlandei, Alexander Stubb, care a arătat că discuțiile vizează analiza războiului ilegal de agresiune declanșat de Rusia și evaluarea situației generale de securitate pe continentul european.

Discuțiile beneficiază și de prezența virtuală a lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care, alături de Steve Witkoff, conduce eforturile de negociere ale părții americane. La finalul seriei de întrevederi, Volodimir Zelenski, Alexander Stubb și Jonas Gahr Stoere vor susține o conferință de presă comună.