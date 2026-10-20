Un satelit rusesc, Kosmos 2612, s-a apropiat la aproximativ 500 de metri de satelitul american ICEYE-X36, utilizat pentru observarea Pământului, într-o serie de manevre orbitale desfășurate în a doua jumătate a lunii octombrie, potrivit arstehnika.com.

Potrivit companiei de monitorizare spațială LeoLabs, apropierea a avut loc în timp ce satelitul comercial, operat de ICEYE, face parte dintr-o constelație care oferă Ucrainei acces la imagini radar utile inclusiv în activități de securitate și apărare.

Incidentul, relatat de CNN și The New York Times, ridică întrebări privind intențiile Rusiei și riscurile la care sunt expuși sateliții comerciali implicați indirect în războiul din Ucraina. Deocamdată, nu există dovezi publice că Moscova ar fi urmărit să distrugă sau să avarieze satelitul american.

Potrivit datelor prezentate de LeoLabs, Kosmos 2612 a început să se apropie rapid de ICEYE-X36 pe 15 octombrie. În dimineața zilei de 16 octombrie, distanța dintre cele două vehicule spațiale scăzuse de la aproximativ 350 de kilometri la mai puțin de cinci kilometri.

Satelitul rusesc și-ar fi menținut ulterior poziția relativ apropiată, efectuând ajustări repetate ale orbitei pe parcursul weekendului. LeoLabs a estimat că, într-o anumită etapă a manevrei, distanța dintre cele două obiecte a ajuns la aproximativ 500 de metri.

Compania a precizat însă că estimarea exactă prezintă incertitudini, din cauza manevrelor repetate și a dificultăților de urmărire. Până luni, 19 octombrie, Kosmos 2612 începuse să se îndepărteze de satelitul american.

LeoLabs a descris comportamentul drept compatibil cu operațiuni de întâlnire și apropiere orbitală, cunoscute în domeniul aerospațial drept rendez-vous and proximity operations. Acestea presupun manevre controlate prin care un vehicul spațial ajunge în apropierea altuia.

„Deși intenția rămâne incertă, comportamentul justifică o monitorizare continuă”, a transmis compania de monitorizare orbitală.

ICEYE-X36 este operat de ICEYE, o companie internațională specializată în imagini satelitare radar. Tehnologia utilizată, cunoscută drept radar cu apertură sintetică (SAR), permite obținerea de imagini ale suprafeței terestre atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în condiții de nebulozitate.

Spre deosebire de sistemele optice convenționale, radarul SAR poate furniza informații utile chiar și atunci când norii sau lipsa luminii afectează observațiile. Acest lucru îl face valoros pentru monitorizarea mișcărilor de trupe, a infrastructurii și a schimbărilor produse pe teren.

Constelația ICEYE a fost utilizată pentru a sprijini Forțele Armate ale Ucrainei, potrivit unui comunicat publicat în ianuarie, care prezenta extinderea colaborării dintre companie și autoritățile ucrainene. Nu este însă confirmat public dacă satelitul ICEYE-X36 a fost folosit în mod direct pentru sprijinirea unor operațiuni militare specifice.

Compania a declarat luni că știe despre incident și îl urmărește îndeaproape. „Arhitectura constelației noastre este concepută pentru continuitate și reziliență”, a transmis ICEYE, fără să ofere alte detalii.

Apropierea din octombrie nu este primul episod care atrage atenția analiștilor. Un raport publicat în iunie de Royal United Services Institute (RUSI), o organizație britanică specializată în studii de apărare și securitate, a semnalat că patru sateliți controlați de Rusia și-ar fi modificat orbitele în luna mai pentru a se alinia cu ICEYE-X36.

Raportul a prezentat mai multe explicații posibile pentru asemenea manevre: colectarea de informații, supravegherea satelitului, intimidarea operatorului sau pregătirea unor acțiuni de interferență.

Printre scenariile analizate se numără și bruiajul comunicațiilor, o tehnică prin care semnalele radio sunt perturbate pentru a împiedica transmiterea sau recepționarea informațiilor. Totuși, nu există o confirmare publică potrivit căreia Rusia ar fi folosit această tehnică împotriva ICEYE-X36 în timpul incidentului.

RUSI a atras atenția că protejarea sateliților comerciali împotriva unor asemenea acțiuni reprezintă o provocare, deoarece aceștia nu dispun neapărat de aceleași mijloace de apărare ca sistemele militare.

LeoLabs a avertizat că manevrele observate ar putea permite unui vehicul spațial să inspecteze, să caracterizeze sau să urmărească un alt satelit. În anumite circumstanțe, asemenea capacități ar putea fi folosite și pentru interferență ori pentru pregătirea unor operațiuni împotriva infrastructurii spațiale.

Compania a subliniat însă că evenimentul și capacitățile demonstrate nu dovedesc, prin ele însele, existența unei intenții ostile. Scopul exact al apropierii rămâne necunoscut.

Clayton Swope, cercetător principal la Center for Strategic and International Studies (CSIS), un institut de analiză cu sediul la Washington, a rezumat incertitudinea într-o declarație citată de The New York Times: „Pur și simplu nu știm”.

Satelitul Kosmos 2612 face parte dintr-un grup de șase vehicule spațiale lansate de Rusia cu o rachetă Soyuz în aprilie. Acestea au primit numerele Kosmos 2609–2614, iar autoritățile ruse nu au oferit informații detaliate despre misiunile lor.

Îndepărtarea actuală a lui Kosmos 2612 nu exclude o nouă apropiere de ICEYE-X36. Analiștii urmăresc, de asemenea, comportamentul celorlalți sateliți din grupul lansat în aprilie, pentru a stabili dacă vor avea loc manevre similare.

Adam Marsh, vicepreședinte pentru soluții tehnice la LeoLabs, a avertizat că astfel de episoade pot face parte dintr-o serie mai amplă de operațiuni, nu doar dintr-un incident izolat.

Cazul evidențiază vulnerabilitatea potențială a infrastructurii spațiale comerciale într-un context în care imaginile și comunicațiile prin satelit au devenit importante pentru securitatea națională. Până la apariția unor informații suplimentare, însă, intenția din spatele manevrelor lui Kosmos 2612 rămâne neconfirmată.