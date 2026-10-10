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Germania avertizează asupra riscurilor pe care sateliții militari ruși le-ar putea reprezenta pentru Starlink

Germania avertizează asupra riscurilor pe care sateliții militari ruși le-ar putea reprezenta pentru Starlinkstarlink / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Manevrele unor sateliți militari ruși în apropierea unui aparat comercial utilizat pentru sprijinirea Ucrainei indică dezvoltarea unor capacități care ar putea amenința rețele spațiale precum Starlink, a avertizat generalul german Michael Traut, comandantul forțelor spațiale ale Germaniei, într-un interviu acordat Reuters.

Potrivit Forțelor Spațiale ale SUA, în luna mai, patru sateliți ruși, identificați drept Cosmos 2610–2613, au efectuat manevre în apropierea unui satelit comercial de imagistică radar. Compania finlandeză ICEYE, care furnizează informații Statelor Unite și aliaților lor, a confirmat că aparatul îi aparține.

Generalul Traut a descris operațiunea drept o urmărire a satelitului ICEYE. El a avertizat că tehnicile demonstrate de Rusia ar putea fi utilizate împotriva constelației Starlink, afectând durata de funcționare a sateliților și calitatea serviciilor pentru toți utilizatorii.

Sistemele spațiale pot fi perturbate fără un atac direct

Potrivit oficialului german, sistemele spațiale pot fi perturbate fără un atac direct, prin manevre care obligă sateliții vizați să-și schimbe traiectoria. Un asemenea scenariu ar presupune consum suplimentar de combustibil și ar putea scurta durata de viață operațională a aparatelor.

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Cercetătoarea Belinda Marchand, de la compania americană Slingshot Aerospace, a apreciat că apropierea sateliților ruși ar putea urmări supravegherea aparatului ICEYE, testarea unor viitoare operațiuni de interferență sau demonstrarea capacităților tehnologice ale Moscovei.

satelit

satelit / sursa foto: captura video

Directorul ICEYE, Rafal Modrzewski, a declarat că firma și-a repoziționat satelitul, după care aparatele rusești au efectuat noi manevre.

Rusia nu a dezvăluit capacitățile sateliților Cosmos implicați în incident. Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters, iar SpaceX, operatorul Starlink, nu a oferit un comentariu.

Moscova a amenințat anterior că sateliții comerciali occidentali care sprijină Ucraina ar putea deveni ținte legitime ale unor represalii.

Traut consideră că un atac direct asupra Starlink ar reprezenta o escaladare majoră, Rusia putând prefera tactici ambigue, dificil de atribuit. Germania investește în capacități spațiale militare și dezvoltă, împreună cu parteneri industriali, sateliți destinați consolidării securității NATO pe flancul estic.

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