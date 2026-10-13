Rusia, în pericol să piardă doi sateliți. Ce se întâmplă pe orbită

Rusia riscă să piardă doi sateliți din rețeaua Rassvet, dezvoltată ca alternativă la sistemul Starlink al companiei SpaceX. Aparatele, lansate în iulie 2026 de compania rusă Bureau 1440, continuă să piardă altitudine și se apropie de pragul de 200 de kilometri deasupra Pământului. Potrivit informațiilor apărute marți, 13 octombrie, sateliții ar putea reintra în atmosferă în următoarele săptămâni dacă orbitele lor nu sunt corectate.

Potrivit publicației Current Time, cei doi sateliți se apropie de altitudinea de 200 de kilometri, unde rezistența atmosferică poate accelera coborârea lor. Dacă echipele de la sol nu reușesc să efectueze manevrele necesare pentru stabilizarea orbitelor, aparatele ar putea reintra în atmosfera Pământului și arde.

Dificultățile întâmpinate de proiectul Rassvet au fost semnalate la sfârșitul lunii august de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Organizația americană a arătat atunci că doi dintre cei 16 sateliți lansați în iulie nu reușiseră să ajungă la altitudinea planificată și continuau să coboare.

La finalul lunii septembrie, alți doi sateliți, cu numerele 23 și 26, prezentau probleme privind menținerea orbitelor. Specialiștii centrului de control au reușit să ridice orbita satelitului 26, însă situația aparatului 23 a rămas problematică.

Cele mai recente observații indică faptul că sateliții 17 și 23 continuă să piardă altitudine, apropiindu-se de limita de 200 de kilometri. La această înălțime, frecarea cu straturile superioare ale atmosferei crește, ceea ce poate duce la accelerarea pierderii de altitudine.

Estimările citate de presa internațională arată că aparatele ar putea reintra în atmosferă în câteva săptămâni, dacă motoarele nu vor putea fi folosite pentru corectarea traiectoriilor. Proiectul Rassvet a înregistrat deja o pierdere. Un satelit din seria lansată în martie a reintrat în atmosfera Pământului și a ars pe 6 iunie, după ce nu a reușit să își stabilizeze orbita.

Rețeaua Rassvet este dezvoltată de compania aerospațială privată rusă Bureau 1440. Proiectul urmărește realizarea unui sistem de comunicații prin satelit, capabil să ofere internet de mare viteză. Rassvet este conceput ca o alternativă la Starlink, rețeaua de sateliți a companiei americane SpaceX, deținută de Elon Musk.

În martie 2026, Rusia a trimis pe orbită primii 16 sateliți din seria Rassvet-3, folosind o rachetă Soyuz-2.1b. O a doua serie, formată tot din 16 aparate, a fost lansată în iulie. Astfel, numărul total al sateliților Rassvet trimiși pe orbită în acest an a ajuns la 32. După lansarea din iulie, Bureau 1440 a anunțat că aparatele stabiliseră legătura cu centrul de control și urmau să fie supuse verificărilor tehnice înainte de deplasarea către orbitele operaționale.

Cei mai mulți sateliți din prima serie au ajuns la altitudini de aproximativ 500–540 de kilometri. În schimb, alte aparate au întâmpinat dificultăți în atingerea înălțimii necesare funcționării.

Sateliții Rassvet sunt destinați atât serviciilor comerciale de internet, cât și comunicațiilor care ar putea fi utilizate de armata rusă. Moscova urmărește dezvoltarea propriei rețele într-un moment în care accesul trupelor ruse la sistemul Starlink a devenit tot mai dificil. Potrivit ISW, 12 dintre sateliții lansați în martie, care ajunseseră la altitudinea prevăzută, puteau asigura comunicații cu terminalele de la sol în două intervale zilnice deasupra Ucrainei.

Fiecare dintre aceste intervale putea dura până la o oră și jumătate. Rețeaua nu dispune însă de suficienți sateliți pentru a furniza conexiuni permanente, similare celor oferite de Starlink.

Sistemul ar putea fi folosit pentru comunicațiile trupelor ruse și pentru coordonarea unor echipamente militare, inclusiv drone. Prin dezvoltarea Rassvet, Rusia încearcă să reducă dependența de serviciile externe de comunicații prin satelit.

Conform calendarului prezentat anterior de autoritățile ruse, serviciile comerciale ale rețelei Rassvet ar urma să fie lansate în 2027.