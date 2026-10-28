Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a condamnat atacul cu trei drone asupra unei nave comerciale care se îndrepta spre Portul Constanța. Incidentul s-a produs în apropierea coastelor Bulgariei, în timp ce oficialul român participa la Sofia la o reuniune cu miniștrii Apărării din Bulgaria și Turcia. Cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați și au ajuns în siguranță la țărm.

Oficialul român a aflat despre incident în timpul reuniunii trilaterale de la Sofia, unde reprezentanții României, Bulgariei și Turciei discutau despre securitatea regională. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a condamnat atacurile asupra transporturilor maritime și a atras atenția asupra riscurilor pentru navigația comercială.

„Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniştrilor apărării din România, Bulgaria şi Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanţa a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Acest eveniment reprezintă o nouă ameninţare gravă la adresa libertăţii de navigaţie şi a securităţii regionale”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea.

Ștefan Radu Oprea a făcut legătura între incidentele maritime și consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit ministrului, efectele conflictului se resimt și în afara zonelor în care au loc confruntările militare, fiind afectate transporturile comerciale și siguranța marinarilor.

În mesajul său, oficialul a afirmat că ”războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol vieţile marinarilor, transporturile comerciale şi securitatea statelor riverane Mării Negre”.

Ministrul a declarat că România va continua să lucreze împreună cu statele aliate și cu partenerii din regiune pentru îmbunătățirea supravegherii maritime și a capacității de reacție în cazul unor noi atacuri cu drone.

„Incidentele din ultimele săptămâni, inclusiv atacul tragic asupra unei nave comerciale din apropierea coastelor României, demonstrează că ameninţările la adresa securităţii maritime sunt reale şi tot mai grave. România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii NATO şi partenerii regionali, pentru consolidarea supravegherii maritime, creşterea capacităţii de răspuns la ameninţările cu drone şi protejarea libertăţii de navigaţie”, a mai declarat ministrul.

Radu Oprea consideră că protejarea transporturilor maritime din această regiune reprezintă o problemă de securitate atât pentru România, cât și pentru celelalte state membre NATO. Oficialul a afirmat că ”securitatea Mării Negre este esenţială pentru securitatea României, a regiunii şi a întregii Alianţe Nord-Atlantice”.

Atacul de miercuri a vizat un portcontainer care naviga în Marea Neagră, în largul coastei Bulgariei. Potrivit Reuters, incidentul face parte dintr-o serie de atacuri asupra navelor comerciale, care au provocat îngrijorări privind extinderea efectelor războiului din Ucraina asupra transportului maritim.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a confirmat incidentul în timpul discuțiilor cu jurnaliștii, desfășurate în marja reuniunii regionale dedicate securității.

„O navă de containere a fost lovită de trei drone navale, la aproximativ 21 de mile sud-est de Şabla”, a anunţat ministrul apărării, Dimitar Stoianov, reporterilor, în marja unei reuniuni regionale pe tema securităţii.

Vasul plecase din portul israelian Haifa și urma să ajungă în Portul Constanța, însă a fost avariat înainte de a-și încheia călătoria.

În urma atacului, autoritățile bulgare au mobilizat mai multe ambarcațiuni pentru a interveni în sprijinul navei avariate. Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat, printr-un comunicat, că patru ambarcațiuni aparținând marinei și poliției au fost trimise în zona incidentului. Cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați de la bordul portcontainerului.

Compania Contships Management, proprietarul navei, a confirmat producerea atacului. Un reprezentant al companiei a declarat că toți marinarii au ajuns în siguranță la țărm. Echipajul era format din 14 cetățeni filipinezi și patru ucraineni.

Nava a suferit însă avarii importante în urma loviturilor. O sursă din domeniul securității maritime, care cunoaște situația, a declarat pentru Reuters că portcontainerul a fost grav avariat și că începuse să se încline pe una dintre părți.