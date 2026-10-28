O navă comercială care urma să ajungă în Portul Constanța a fost atacată de mai multe drone, în în Marea Neagră, la aproximativ 21 de mile marine de Cap Kaliakra. Vasul a luat foc și a suferit avarii grave, iar cei 18 membri ai echipajului au fost nevoiți să îl abandoneze. Incidentul a fost confirmat de ministrul bulgar al Apărării.

Portcontainerul CONTSHIP JET, care plecase dintr-un port israelian și transporta containere provenite din Liberia, a fost lovit de mai multe drone în Marea Neagră. Nava avea ca destinație Portul Constanța, însă atacul a împiedicat continuarea călătoriei.

Cei 18 marinari aflați la bordul portcontainerului au abandonat nava și s-au refugiat pe plutele de salvare, conform informațiilor transmise de GeoInsider. După atac, un petrolier a fost trimis în apropierea vasului avariat pentru a interveni în sprijinul echipajului. Poliția de Frontieră din Bulgaria a mobilizat, la rândul său, o ambarcațiune către locul incidentului.

Pescarii care se aflau în zonă au relatat că incendiul a izbucnit imediat după lovirea portcontainerului. Exploziile au provocat distrugeri importante în partea dreaptă a navei, care a început să se încline puternic.

Situația marinarilor a devenit și mai periculoasă după abandonarea vasului. Radioul Național Bulgar (BNR) a relatat, la ora 12:43, că o parte a echipajului se afla pe o plută de salvare, în apropierea navei, în timp ce o altă dronă se îndrepta către aceștia. Până în prezent, autoritățile bulgare nu au confirmat dacă toți cei 18 marinari au fost recuperați în siguranță. De asemenea, nu au fost comunicate informații privind încărcătura exactă a portcontainerului sau eventuala prezență a unor materiale periculoase la bord.

Incidentul s-a produs în aceeași zi în care miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia s-au întâlnit la Sofia pentru discuții privind securitatea în Marea Neagră. România a fost reprezentată de Ștefan-Radu Oprea, Bulgaria de Dimitar Stoianov, iar Turcia de Yașar Güler. La încheierea reuniunii, cei trei miniștri au adoptat o declarație comună, prin care au solicitat oprirea imediată a atacurilor îndreptate împotriva navelor comerciale.

„Aceste incidente tragice reprezintă o escaladare periculoasă a tensiunilor și creează riscuri grave pentru siguranța navigației. În calitate de state riverane Mării Negre și aliați NATO, avem responsabilitatea comună de a lua măsurile necesare pentru garantarea securității și libertății navigației în regiune”, se arată în declarația comună.

Documentul face referire și la victimele incidentelor maritime, precum și la obligația respectării dreptului internațional.

„Solicităm încetarea imediată a atacurilor care amenință navele comerciale, infrastructura maritimă și siguranța activităților maritime. Ne exprimăm compasiunea față de familiile marinarilor decedați și solidaritatea deplină cu statele ai căror cetățeni și nave au fost afectate. Insistăm asupra respectării stricte a dreptului internațional”, au transmis cei trei miniștri.

Ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, a declarat că securitatea rutelor maritime comerciale și protejarea țărilor riverane Mării Negre se află printre prioritățile autorităților de la Ankara. Oficialul turc a afirmat că armatele României, Bulgariei și Turciei dispun de capacitățile necesare pentru a contribui la securitatea regiunii.

Güler a atras însă atenția asupra riscului ca anumite măsuri să ducă la amplificarea tensiunilor și a cerut o abordare prudentă a situației.

„Este important să ținem cont de moment și de situația actuală. Printr-o diplomație atentă și prudentă, trebuie să evităm abordările care ar crește tensiunile și pericolele din regiune”, a declarat Güler.

Ministrul a mai declarat că Ankara păstrează legătura atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. Autoritățile turce le solicită celor două state să înceteze atacurile împotriva transporturilor maritime comerciale și să asigure protecția acestora.

Atacul asupra portcontainerului CONTSHIP JET este al cincilea incident de acest tip înregistrat de la începutul lunii octombrie în zona economică exclusivă a Bulgariei, conform unei cronologii publicate miercuri de postul public de televiziune BNT.

Primele două atacuri au avut loc pe 6 octombrie, când navele Alpha Watan și Able au fost lovite la aproximativ 70 de mile marine la est de localitatea Byala. Echipajul navei Able a fost salvat, însă marinarii de pe Alpha Watan nu au fost găsiți. Operațiunile de căutare au fost ulterior oprite, iar membrii echipajului sunt în continuare dați dispăruți.

Alte două incidente s-au produs pe 13 octombrie. Nava Chelsea 3 a fost lovită de trei drone, la aproximativ 18 mile marine est de Byala. În acest caz, toți marinarii aflați la bord au fost salvați. În aceeași zi, nava HS Dignity a fost atacată la aproximativ 17 mile marine est de Krapets și s-a scufundat. La bord se aflau 16 marinari, dintre care numai cinci au supraviețuit. Ceilalți 11 membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți.

După seria de atacuri, Ministerul Apărării din Bulgaria și Marina Militară bulgară au sporit măsurile de supraveghere în zonele vizate. Acestea includ monitorizarea radar și utilizarea dronelor pentru verificarea activității maritime.

Pe fondul atacurilor repetate asupra navelor comerciale, Franța a trimis în România un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, la solicitarea autorităților române. Aeronava a ajuns pe 18 octombrie la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, de unde urmează să efectueze misiuni de supraveghere și recunoaștere până la data de 6 noiembrie.

Misiunile avionului francez vizează identificarea amenințărilor la adresa transporturilor maritime și supravegherea infrastructurii critice aflate în zona economică exclusivă a României.

În paralel, Forțele Navale Române au suplimentat activitățile de patrulare în vestul Mării Negre, folosind nave militare, elicoptere și drone.

Măsurile au fost intensificate după incidentele recente în care mai multe vase comerciale au fost atacate, iar o parte dintre membrii echipajelor au murit sau au fost dați dispăruți.