Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

M-am uitat zilele acestea peste articolele scrise despre Summitul NATO de la Ankara. Ce am constatat? Că românii nu sunt prea interesați. Ceea ce îi frământă este situația politică de la noi. Bine-înțeles este vacanță iar oameni vor si puțină liniște. Puțini au citit materialele despre eveniment, judecând după statisticile pe care le-am văzut. Comunicate, cifre, burden-sharing, procente din PIB — recunosc, nu e lectură de plajă în luna iulie. Așa că articolul de astăzi va fi unul despre can-canurile de la Ankara pentru a descreți frunțile românilor.

Dincolo de documentul final, unul scurt, summitul a produs o colecție de scene pe care niciun scenarist nu ar fi îndrăznit să le propună. Și pentru că, în diplomație, culisele spun adesea mai mult decât scena. Cât despre declarația finală — un document laconic aproape spartan, cu șase puncte în care Rusia este numită fără ocolișuri principala amenințare, Ucrainei i se garantează 70 de miliarde de euro în 2026 și „cel puțin la același nivel" în 2027, articolul 5 este reconfirmat drept „angajament de neclintit", iar europenii și Canada anunță achiziții noi de peste 50 de miliarde de dolari — dovadă că, atunci când can-canurile umplu culisele, comunicatelor nu le mai rămâne decât aritmetica.

Să începem cu bomba evenimentului, detonată — cum altfel — nu de gazde, ci de sinceritatea unui britanic în avion. La întoarcerea de la Ankara, premierul Keir Starmer le-a povestit jurnaliștilor din aeronava oficială un detaliu pe care Financial Times și The Guardian l-au servit apoi lumii întregi: președintele Erdoğan le-a dăruit șefilor de stat și de guvern prezenți la summit câte un revolver de fabricație specială, cu numele fiecărui lider gravat pe armă, plus o cutie de muniție. Reală. Și, ca totul să fie impecabil birocratic, gazda le-a înmânat liderilor și documentele de export necesare pentru ca armele să poată părăsi legal Turcia. Ankara a confirmat ulterior, prin Direcția de Comunicare a Președinției, după ce știrea devenise virală.

Starmer nu și-a putut duce cadoul acasă — introducerea unui revolver în Regatul Unit este ilegală — așa că arma a rămas la Ambasada Britanică din Ankara, unde urmează să fie dezactivată. Serviciul de securitate al lui António Costa a preluat exemplarul președintelui Consiliului European „pentru verificări", urmând ca acesta să fie păstrat în Belgia „conform procedurilor". Imaginea merită savurată: Erdoğan oferă instrumente de forță cu o generozitate ostentativă, iar capitalele europene le primesc stânjenite, le declară incompatibile cu propriile legi și le încuie în seifuri.

Cel comercial este evident: summitul a fost dublat de un Forum al Industriei de Apărare cu anunțuri de achiziții de peste 50 de miliarde de dolari, iar un pistol turcesc în mâna fiecărui lider NATO este cea mai literală mostră de produs din istoria diplomației. Turcia nu mai vrea să fie percepută drept consumator de securitate, ci furnizor — iar catalogul de prezentare a plecat, gravat nominal, în bagajul fiecărui șef de stat.

Cel cultural, la fel: în tradiția anatoliană, arma dăruită este semn de onoare și de frăție de arme — dai o armă doar cuiva de la care nu te aștepți să o întoarcă împotriva ta. Iar la un summit măcinat de neîncredere transatlantică, mesajul nu putea fi mai transparent. Și ca autoportretul să fie complet, revolverul a venit la pachet cu biografia „The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye", însoțită de o scrisoare personală semnată de autor-președinte: glonțul și doctrina, în același colet. Președintele Dan a primit și el un pistol care se află la ora actuală, după unele surse, în seiful SPP.

Al doilea capitol al culiselor s-a scris la masă. Dineul oficial de la Complexul Prezidențial, pregătit de Fatih Tutak, chef cu două stele Michelin, a fost un document politic comestibil: pide la cuptor de piatră cu unt de Trabzon și miere de fagure din Hizan, mantı de Kayseri cu iaurt ars de Denizli și pastă de tomate afumată de Ayaș, biban de mare cu anghinare de Urla și foi de viță de Tokat, coastă de vită gătită lent cu pilaf de firik și zbârciogi, iar la final Sütlü Nuriye cu spumă de fistic de Antep și înghețată de Maraș. O cartografiere gastronomică a întregii Turcii, de la granița cu Georgia la cea cu Siria, fiecare ingredient cu indicație geografică — dacă tot vorbim de suveranitate, măcar să fie și protejată.

Hai să facem o paranteza …culinară: Zbârciogii — „kuzugöbeği" în turcă, adică „buric de miel", denumire inspirată de textura alveolată a pălăriei — sunt ciupercile Morchella, printre cele mai prețuite și mai scumpe ciuperci comestibile din lume, alături de trufe. Apar doar primăvara, câteva săptămâni pe an, nu pot fi cultivate industrial la scară comercială (încercările reușite sunt recente și limitate), deci se culeg aproape exclusiv din sălbăticie — de unde și prețul, care poate depăși câteva sute de euro pe kilogram în stare uscată.

Se culeg primăvara din pădurile Anatoliei — din Munții Taurus, din regiunea egeeană, din zona Mării Negre — și pleacă în cea mai mare parte spre restaurantele de lux din Franța și din Golf. Așadar, în pilaful de firik servit lângă coasta de vită, zbârciogul juca același rol ca untul de Trabzon sau mierea de Hizan: încă un pion pe harta gastronomică a Turciei, doar că unul din liga produselor de mare lux — mesajul fiind că Anatolia nu furnizează doar tradiție rustică, ci și ingrediente pentru care marile bucătării ale lumii plătesc prețuri de bijuterie.

Combinația în sine e o mică lecție de tehnică: zbârciogul are o aromă profundă de pădure, de nucă și de fum, care se dezvoltă cel mai bine în grăsime — de aici împerecherea clasică cu untul (ars, în cazul nostru) și cu carnea gătită lent. Iar firik-ul, grâul verde afumat al sud-estului anatolian, îi răspunde cu propria notă de fum: fum peste fum, pădure peste câmpie.

Zbârciogii nu sunt deloc străini de bucătăria românească — se culeg și la noi primăvara, prin luminișuri și zăvoaie, iar bunicile din Ardeal îi găteau cu smântână. Diferența e că turcii au făcut din ei un produs de export strategic, iar noi i-am lăsat, ca pe atâtea altele, la stadiul de amintire culinară.

În acest moment, este cel mai titrat bucătar al Turciei. Născut la Istanbul pe 31 august 1985, Tutak a fost inspirat spre gastronomie de bucătăria mamei sale — detaliu care va deveni marcă înregistrată. S-a format la Școala Culinară Mengen din Bolu (localitate cu reputație de „satul bucătarilor" în Turcia), apoi a făcut ucenicie la Istanbul sub francezul avangardist Paul Pairet, la Ritz-Carlton.

A urmat o odisee asiatică de vreo 16 ani: orașele-port ale Chinei (Qingdao, Beijing, Hong Kong), bucătăria complexului Marina Bay Sands din Singapore, apoi două stagii care spun totul despre calibru — la Nihonryori RyuGin din Tokyo, restaurantul cu trei stele Michelin al lui Seiji Yamamoto, unul dintre marii maeștri ai bucătăriei japoneze moderne, și la Noma din Copenhaga, alături de René Redzepi, restaurantul desemnat de mai multe ori cel mai bun din lume.

Acolo, o cină privată pentru un oaspete turc îl face să creeze un fel numit „From my Mom" — propria reinterpretare a mantı-ului, coltunașii turcești ai copilăriei. Felul devine semnătura lui. Reține detaliul: mantı-ul „de la mama", trecut prin școala japoneză și nordică, este exact felul care avea să ajungă, unsprezece ani mai târziu, în farfuriile liderilor NATO la Beştepe. Bucla biografică e impecabilă. În decembrie 2019 se întoarce acasă și deschide TURK Fatih Tutak, în cartierul Bomonti din Istanbul — meniu de degustare în 12 pași, 30 de invitați pe seară, filosofia „Cooking with Time" (maturare, fermentare, micro-sezonalitate) și declarația de principiu că „bucătăria turcească nu înseamnă doar kebab".

Iar când Ghidul Michelin ajunge pentru prima dată la Istanbul, în octombrie 2022, TURK primește din prima două stele — primul și singurul restaurant din Turcia cu această distincție, păstrată an de an de atunci, inclusiv în ghidul 2026. La Liste l-a desemnat cel mai bun restaurant din Turcia, iar în 2023 a intrat în World's 50 Best, pe locul 66. Semnificația alegerii lui e transparentă: Erdoğan nu a chemat un bucătar de palat, ci l-a chemat pe omul care a validat bucătăria turcească în fața Vestului cu propriile instrumente ale Vestului — stelele Michelin.

Tutak e echivalentul gastronomic al lui Baykar în drone: produsul local care a bătut standardul occidental pe terenul acestuia. Iar faptul că un chef format la Tokyo și Copenhaga a servit liderilor NATO mantı „de la mama", cu iaurt afumat, e chiar rezumatul strategiei turcești de la acest summit: rădăcini anatoliene, ambalaj de clasă mondială, orgoliu intact.

„Cina de aseară a fost de 10 din 10. De fapt, a fost de 12 din 10", a declarat Donald Trump jurnaliștilor. Președintele american, care optase pentru coasta de vită, a oferit astfel Turciei cea mai eficientă campanie de promovare gastronomică din istoria recentă — și, pentru o țară care își negocia la același summit revenirea în programul F-35, un „12 din 10" prezidențial nu e un detaliu culinar, ci diplomație pură.

Tot Trump s-a arătat cucerit și de fanfara militară Mehter, care i-a întâmpinat pe lideri cu marșuri otomane: degetul mare ridicat aprobator al președintelui american, în fața formației care a acompaniat cândva asediile Vienei, rămâne una dintre imaginile definitorii ale summitului.

Era orchestra de campanie a ienicerilor: tobele kös purtate pe cămile, chimvalele, zurnalele stridente și clopoțeii „çevgen" nu cântau pentru delectarea nimănui, ci pentru a ține cadența marșului, a electriza propriile rânduri și a îngheța sângele în vinele adversarului — un instrument de război psihologic avant la lettre, care a răsunat sub zidurile Vienei la ambele asedii. Europa l-a auzit cu spaimă, apoi l-a furat cu încântare: moda „alla turca" a secolului al XVIII-lea, de la Marșul turcesc al lui Mozart la corul ienicerilor din „Răpirea din Serai", este ecoul domesticit al Mehterului, iar tobele mari și chimvalele au intrat în orchestrele simfonice occidentale direct din arsenalul sonor otoman.

Desființat în 1826 odată cu corpul ienicerilor, resuscitat în secolul XX ca instrument de memorie imperială, Mehterul defilează astăzi în uniforme de epocă, cu pas legănat și opriri ceremonioase, la marile ocazii ale statului turc. Așa încât primirea liderilor NATO pe acordurile lui nu a fost un simplu moment folcloric: Erdoğan i-a întâmpinat pe aliați cu muzica ce însoțea cândva armatele otomane spre Viena — iar degetul mare ridicat aprobator al lui Trump, în fața formației care a terorizat sonor Europa vreme de cinci secole, rămâne una dintre cele mai fine ironii involuntare ale summitului.

Și fiindcă tot suntem la capitolul atmosferă: cancelarul Friedrich Merz, altminteri un om greu de bănuit de sentimentalism, a mărturisit la conferința de presă finală că o frază din declarația de închidere a lui Trump l-a „surprins puțin", dar l-a și „bucurat mult": „There is a feeling of love in the air" — plutește un sentiment de dragoste în aer.

La un summit la care același Trump deschisese ostilitățile declarându-se „foarte dezamăgit de NATO" și întrebând retoric de ce cheltuiește America sute de miliarde pentru aliați care „nu sunt alături de noi", traiectoria emoțională de la dezamăgire la dragoste în 48 de ore spune totul despre puterea de seducție a gazdei. Sau, poate, despre puterea de seducție a unei coaste de vită gătite douăsprezece ore.

Presa germană critică a văzut altfel lucrurile: Taz scria că, în timp ce Merz invoca solemnul „spirit al Ankarei", prin uriașul complex prezidențial a bântuit de fapt „poltergeistul Donald Trump", la braț cu „prietenul" său Erdoğan, iar audiența de presă a celor doi a semănat cu „o scenă din Muppet Show". Fiecare cu lectura lui. Cert este că Erdoğan a obținut tot ce și-a dorit de la acest summit: fotografia de familie în propriul palat, elogiile lui Trump la adresa armatei și a „șoselelor frumoase", redeschiderea dosarului F-35 și statutul de gazdă care hrănește, înarmează și distrează Occidentul — la propriu, în toate trei cazurile.

Și fiindcă un articol despre culise nu scuză ignorarea singurei decizii cu adevărat istorice a summitului, să vorbim despre benzină. La Ankara, aliații au convenit extinderea spre est a rețelei militare de conducte de combustibil a NATO — cea mai mare investiție comună din istoria alianței, estimată la 27–30 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, cu Polonia, statele baltice, România, Bulgaria și Turcia drept principali beneficiari. Rutte a avansat cifra de 27 de miliarde pentru modernizarea infrastructurii de combustibil și construcția conductelor către flancul estic.

Ca să înțelegem ce înseamnă asta, trebuie să ne întoarcem opt decenii în urmă. Lecția a fost predată în al Doilea Război Mondial, cu sânge și cu benzină. Războiul mecanizat a transformat combustibilul în muniția supremă: fără el, cel mai bun tanc din lume e o sculptură de oțel. Aliații au învățat-o pe pielea lor după debarcarea din Normandia, când coloanele de camioane ale faimosului „Red Ball Express" nu mai pridideau să care benzină spre front — camioanele consumând, ironic, o parte consistentă din combustibilul pe care îl transportau — iar tancurile lui Patton s-au oprit în toamna lui 1944 nu în fața germanilor, ci în fața rezervoarelor goale.

Răspunsul ingineresc a fost operațiunea PLUTO (Pipe-Line Under The Ocean): conducte flexibile derulate pe fundul Canalului Mânecii, prin care benzina curgea din Anglia direct spre armatele din Franța.

Războiul Rece a instituționalizat lecția. Începând cu anii '50, NATO a construit pe teritoriul european o rețea de conducte militare care avea să ajungă la circa zece sisteme naționale și multinaționale, însumând aproximativ zece mii de kilometri, cu depozite subterane și terminale în porturi și aerodromuri.

Bijuteria coroanei era — și rămâne — CEPS, Central Europe Pipeline System, o pânză de păianjen de peste cinci mii de kilometri întinsă prin Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania de Vest. Rațiunea era brutală în simplitatea ei: în cazul unei invazii sovietice prin culoarul Fulda, diviziile blindate și escadrilele NATO trebuiau alimentate continuu, fără a depinde de trenuri și camioane — ținte ideale pentru aviația și diversioniștii Pactului de la Varșovia. Kerosenul și motorina curgeau invizibil, sub pământ, de la porturile Atlanticului până la bazele din prima linie. După 1990, rețeaua a trăit paradoxul păcii: prea scumpă ca s-o întreții pentru un război care nu mai venea, prea valoroasă ca s-o abandonezi.

CEPS a început să livreze kerosen aeroporturilor civile, de la Schiphol la Frankfurt și Bruxelles: pasagerii curselor low-cost zburau, fără să știe, cu combustibil pompat prin conductele construite pentru a Treia Conflagrație. Veniturile civile țineau sistemul în viață militar.

Un aranjament elegant, cu un singur defect devenit evident după 2014 și flagrant după 2022: toată această splendoare logistică se oprește, în linii mari, acolo unde se termina Germania de Vest. Flancul estic — adică exact acolo unde NATO și-ar duce astăzi războiul de apărare — depinde de tren și de camion, adică de metodele care i-au înghețat ofensiva lui Patton în 1944 și pe care dronele și rachetele rusești le-ar secera în primele zile ale unui conflict.

Polonia a împins din răsputeri ca acordul să fie parafat la Ankara, președintele Karol Nawrocki subliniind caracterul dual — civil și militar — al viitoarelor conducte; lucrările de conectare a Poloniei la CEPS, prin Germania, au început de altfel încă din octombrie 2025. Merz a confirmat la conferința de presă că discuțiile despre finanțare și traseu continuă — fără decizii finale asupra tuturor detaliilor, dar cu direcția fixată: benzinăria subterană a NATO se mută spre răsărit. Iar aici, can-canul ne aparține.

Întrebat de un jurnalist Bloomberg, la conferința de presă de la Ankara, dacă România este pregătită pentru proiectul de extindere a conductelor, președintele Nicușor Dan a părut luat prin surprindere: „Sistemul de...?", a întrebat, iar după o pauză și o suflare din sală despre conductele care ar porni dinspre Turcia, a conchis diplomatic că, din câte știe, „infrastructura noastră este printre cele mai bune din regiune".

Videoclipul circulă online. Pentru o țară listată de Bloomberg și Reuters printre principalii beneficiari ai celei mai mari investiții din istoria NATO, momentul spune, din păcate, mai mult decât orice comunicat MApN despre gradul de pregătire a temelor la București. La Ankara s-a decis unde va curge benzina următorului deceniu; rămâne de văzut dacă România știe măcar pe unde.

La Ankara, comunicatul final consemnează cifre: 70 de miliarde pentru Ucraina, ținte de cheltuieli, angajamente de articol 5. Dar istoria măruntă — cea care se ține minte — consemnează un revolver abandonat într-o ambasadă, un „12 din 10" prezidențial și dragostea plutind în aerul unui palat cu o mie de camere. Iar dacă ați citit până aici, înseamnă că experimentul a reușit: can-canul rămâne, de la Congresul de la Viena încoace, cea mai sigură poartă de intrare în geopolitică.