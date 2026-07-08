Statele membre ale NATO și-au reafirmat miercuri, prin intermediul declarației oficiale de la finalul Summitului de la Ankara, „angajamentul ferm” față de clauza apărării colective, stipulată în celebrul Articol 5 al Tratatului Nord-Atlantic, conform AFP.

În cadrul documentului adoptat la finalul reuniunii la nivel înalt din capitala Turciei, aliații europeni și Canada au subliniat că își vor asuma o responsabilitate sporită în ceea ce privește apărarea colectivă a Alianței. Acest angajament vine în contextul în care statele membre au anunțat deja semnarea unor noi contracte de achiziții în domeniul apărării care depășesc suma impresionantă de 50 de miliarde de dolari.

Pe lângă consolidarea propriilor capacități militare, membrii NATO au promis un pachet consistent de asistență militară pentru Ucraina, în valoare de 70 de miliarde de euro (aproximativ 80 de miliarde de dolari) pentru anul 2026. Mai mult, aliații au dat asigurări că Kievul va beneficia de „cel puțin niveluri echivalente” de sprijin și în anul următor, conform rezoluției summitului.

„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică şi aliaţii sunt uniţi în sprijinul lor neclintit pentru Ucraina în apărarea libertăţii, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale”, se menţionează în documentul oficial al Alianței.

Această infuzie masivă de fonduri și tehnică militară va fi susținută în principal de către statele europene din NATO și de Canada. Reorientarea financiară vine pe fondul unei realități politice de la Washington: Statele Unite și-au redus substanțial sprijinul financiar acordat Kievului, ca urmare a revenirii lui Donald Trump la Casa Albă.

Printre principalii piloni ai noului plan de asistență se numără Germania. Berlinul a anunțat oficial că va sprijini militar Ucraina cu suma de 11,5 miliarde de euro pe parcursul anului 2026.

Prezent la summitul din Turcia, cancelarul german Friedrich Merz a transmis o poziție fermă în privința conflictului din regiune:

„Vom continua să ajutăm Ucraina. Acum depinde total de Rusia să încheie acest război”, a afirmat cancelarul german în marja summitului de la Ankara.

Liderul de la Berlin a insistat pe ideea că Occidentul nu va face niciun pas înapoi în fața agresiunii ruse:

„În acest scop, vom face încă o dată tot ce ne stă în putere astăzi pentru a realiza acest lucru şi vom trimite un mesaj clar Moscovei: Rusia nu are nicio şansă de a câştiga acest război. Ea nu va atinge obiectivele războiului. Cu cât mai curând punem capăt acestui război, cu atât mai bine va fi pentru Europa, pentru Rusia şi pentru pacea mondială”, a accentuat Merz.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost prezent la summitul NATO de la Ankara în calitate de invitat special. Dincolo de discuțiile în format multilateral, atenția comunității internaționale este îndreptată către agenda diplomatică a liderului de la Kiev.

Zelenski are programată o întrevedere bilaterală de maximă importanță cu omologul său american, Donald Trump. Discuția directă dintre cei doi lideri este privită ca un moment de cotitură, în condițiile în care Ucraina speră în mod oficial în relansarea tratativelor de pace și în clarificarea poziției viitoare a Washingtonului.