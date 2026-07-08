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Momentul în care Nicușor Dan i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump. Imagini de la dineul de la Ankara

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Momentul în care Nicușor Dan i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump. Imagini de la dineul de la AnkaraSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a oferit un detaliu inedit despre atmosfera de la dineul oficial organizat marți seară în marja Summitului NATO de la Ankara. Șeful statului a povestit că a avut ocazia să i-o prezinte pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Momentul a avut loc în timpul recepției oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Complexul Prezidențial Beștepe, unde au fost prezenți liderii statelor membre NATO și partenerii acestora.

Nicușor Dan: „Domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela”

Întrebat de jurnaliști despre discuția avută cu liderul de la Casa Albă, Nicușor Dan a explicat că întâlnirea a fost una scurtă și protocolară.

„Nu, nu, au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela”, a declarat președintele României.

Șeful statului nu a oferit alte detalii despre conversație, precizând că schimbul de replici s-a limitat la formule de curtoazie.

Atmosferă relaxată la dineul liderilor NATO

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă, în contextul declarațiilor critice făcute de Donald Trump la adresa unor aliați NATO, a simțit o atmosferă tensionată la dineul oficial.

Președintele a respins această idee și a descris întâlnirea drept una destinsă.

„Nu, deloc. E o diferență tot timpul între politici și oameni. Oamenii socializează, discută, râd. Cumva acesta este limbajul social al perioadei pe care o trăim. Una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a afirmat Nicușor Dan.

Liderii NATO s-au reunit la Ankara

Recepția de marți seară a precedat reuniunea oficială a liderilor NATO găzduită la Ankara. Evenimentul organizat de președintele Recep Tayyip Erdogan a oferit participanților ocazia unor discuții informale înaintea sesiunilor de lucru dedicate securității și cooperării în cadrul Alianței.

La summit participă șefi de stat și de guvern din țările membre NATO, iar agenda este dominată de teme privind consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în domeniul militar și situația de securitate din regiune.

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