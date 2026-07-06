Capitala Ucrainei și localitățile limitrofe au fost din nou ținta unor bombardamente rusești de o violență extremă. Luni, atacurile s-au soldat cu cel puțin 22 de morți, generând teroare la mai puțin de o săptămână de la precedentul val de lovituri asupra Kievului. Acest nou episod sângeros are loc într-un moment politic extrem de tensionat, chiar înaintea summitului NATO organizat în Turcia, conform informațiilor transmise de AFP.

La Ankara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski are programată o întrevedere crucială cu omologul său american, Donald Trump. Liderul de la Kiev speră ca această discuție să relanseze eforturile de pace, care în prezent se află într-un blocaj total, la mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei rusești la scară largă.

Ofensivele nocturne au lăsat în urmă imagini de coșmar și zeci de răniți. Ultimele date oferite de autoritățile locale indică faptul că cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața în Kiev, în timp ce alte șapte decese au fost înregistrate la Vychneve, un oraș situat în imediata apropiere a capitalei.

Luni după-amiază, realitatea cruntă de pe teren a fost surprinsă de un jurnalist AFP, care a asistat la momentul în care echipele de salvare au recuperat trupul neînsuflețit al unei victime de la etajul opt al unui bloc din Kiev. În tot acest timp, strigătele de durere ale unei femei răsunau în curtea imobilului distrus.

Conform evaluărilor oficiale, aproximativ treizeci de clădiri rezidențiale din capitală au suferit distrugeri majore. Printre structurile afectate se numără și blocul în care locuiește Anna Misko, o femeie de 36 de ani din cartierul Pozniaky. Ea a recunoscut că nu se aștepta ca armata rusă să revină cu atacuri atât de violente la o distanță atât de scurtă de la bombardamentul masiv din 2 iulie, când 31 de oameni au murit în Kiev.

Distrugerile sunt vizibile în mai multe zone. În cartierul Podilsky, reporterii AFP au observat un bloc de locuințe marcat de o gaură imensă la nivelul etajelor superioare, fiind înconjurat de apartamente cu pereții despicați. Situația a fost critică și la Vychneve, unde echipele de intervenție continuau operațiunile luni, spre sfârșitul după-amiezii.

Reprezentanții acestora au anunțat pe Telegram că o zonă rezidențială este inspectată pentru a detecta prezența dispozitivelor explozive, fără a oferi detalii suplimentare. Din cauza riscurilor unor explozii secundare, peste 600 de sinistrați au fost evacuați de urgență.

De cealaltă parte, armata rusă a susținut că aceste lovituri reprezintă un răspuns legitim la atacurile Ucrainei de pe teritoriul Federației Ruse. Moscova a ținut să precizeze că vizează exclusiv obiective militare sau elemente ce țin de sectorul energetic ucrainean. În total, forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone, dintre care sistemele de apărare ar fi reușit să doboare 37 de rachete și 326 de drone.

În încercarea de a limita resursele financiare ale Kremlinului, Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni acțiunile ofensive în adâncimea teritoriului rus, vizând cu precădere infrastructura de hidrocarburi. Luni, armata ucraineană a revendicat o lovitură istorică asupra rafinăriei din Omsk, o instalație situată în Siberia, la aproximativ 2.500 de kilometri de graniță. Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia și reprezintă cel mai îndepărtat punct lovit de Kiev de la debutul războiului.

Vitali Khotsenko, guvernatorul acestei regiuni siberiene, a confirmat atacul pe contul său de Telegram, menționând că serviciile de urgență au intervenit prompt și că incidentul nu s-a soldat cu victime. Totodată, Moscova a raportat că a neutralizat 613 drone ucrainene în cursul nopții de duminică spre luni, dintr-un total de 626 de aparate de zbor lansate spre regiunile rusești și peninsula Crimeea, unde o persoană a fost ucisă.

În contextul acestui masacru, președintele Volodimir Zelenski speră să folosească reuniunea NATO de la Ankara pentru a obține un sprijin militar sporit, necesar consolidării apărării aeriene. El a transmis un mesaj ferm către Statele Unite și statele europene, cerându-le să adopte decizii hotărâtoare.

Reacțiile de la Bruxelles nu au întârziat să apară. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că noile atrocități demonstrează că Ucraina are o nevoie urgentă de sisteme de interceptare, confirmând că această temă va fi o prioritate pe agenda discuțiilor din Turcia.

Evenimentul de la Ankara va reuni, începând de marți, șefi de stat și delegații din 32 de țări. Dincolo de dezbaterile generale, atenția este îndreptată către dialogul dintre Zelenski și Donald Trump. Conform unui înalt oficial american, după discuția cu liderul ucrainean, Trump intenționează să ia legătura și cu președintele rus.

În plus, surse diplomatice au dezvăluit că, în cadrul acestui summit, țările europene membre NATO și Canada își vor asuma un angajament financiar masiv, urmând să ofere Ucrainei un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro, distribuit în mod egal pentru anii 2026 și 2027.